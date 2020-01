Una poesia per non dimenticare l’orrore della Shoah

Torna per il secondo anno l’appuntamento con la poesia dedicata alla giornata della memoria dell’Olocausto. L’amministrazione comunale ha organizzato lunedì 27 gennaio alle 9.30 la seconda edizione dell’iniziativa “Una poesia per non dimenticare l’orrore” che quest’anno sarà dedicato alla tragedia del ghetto di Varsavia, attraverso il ricordo della figura di Janusz Korczak e dell’ultima marcia con i bambini.

Dopo i saluti del sindaco Roberto Materia e dell’assessore alla cultura Angelina Pino, che ha promosso la giornata, sono previsti gli interventi di Maria Rosa Naselli della Biblioteca comunale Nannino Di Giovanni, di Salvatore Scilipoti vice presidente della Pro Loco Manganaro e del magistrato in pensione Franco Cassata, con gli intermezzi musicali del m° Antero Arena. Saranno lette le poesie presentate dai ragazzi delle scuole ed alle 12.30 un corteo dal Palazzo Municipale chiederà la mattinata raggiungendo la Villa Primo Levi, dove sarà deposta una corona d’alloro sulla targa commemorativa posta all’ingresso della villa.

L’Itet Fermi garantirà il servizio di accoglienza, mentre l’organizzazione della giornata è stata curata dall’ufficio gabinetto e dall’ufficio pubblica istruzione, che si sono interfacciati con le scuole coinvolte.