L’Agrumigel assumerà una studentessa dell’Ipsaa Leonti di Barcellona

Quando l’alternanza scuola-lavoro produce i suoi frutti. E’ questo il pensiero associato alla notizia dell’assunzione da parte di una nota ditta di lavorazione di agrumi, l’Agrumigel, di una una studentessa dell’Ipsaa “Leonti” di Barcellona Pozzo di Gotto.

La conferma è arrivata dalla dirigente dell’istituto, Cettina Ginebri, che ieri ha stipulato un protocollo d’intesa con il direttore commerciale dell’azienda barcellonese Antonino Imbesi, alla presenza del responsabile P.T.C.O, alternanza scuola-lavoro, Sebastiano Caliri. L’accordo sottoscritto impegna la Società specializzata in trasformazione di prodotti agricoli all’assunzione della giovane allieva Andreina Valenti, subito dopo aver conseguito il diplomo. La studentessa potrà quindi godere immediatamente dei frutti delle competenze professionali acquisite frequentando con profitto l’istituto di contrada Margi. Proprie le sue conoscenze sono state preziose per farsi individuare dall’azienda come risorsa da inserire stabilmente nel proprio organico.