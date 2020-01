La vecchia colonia di Acquaficara torna a trasformarsi in discarica

Un lettore di 24live è tornato a segnalare alla redazione lo stato di abbandono in cui versa la vecchia colonia della frazione di Acquaficara. Lo aveva già fatto in passato, ottenendo riscontro dall’amministrazione comunale, che aveva proceduto alla bonifica dell’area. Adesso, a distanza di tempo, il problema si è ripresentato: “Dopo che la zona della vecchia colonia di Acquaficara era stata bonificata, grazie anche ai vostri articoli, persone senza scrupoli – scrive il lettore – hanno ripreso a buttare materiale edilizio, tra cui amianto. La cosa ancor più grave è che adesso l’area sembra sia diventata un cimitero per carcasse di animali. Ciò che resta di pecore e capre settimanalmente viene depositato qualcuno con la conseguenza di attirare branchi di animali che creano problemi all’intero quartiere, non solo sotto il profilo della vivibilità, ma soprattutto sotto l’aspetto igienico-ambientale”.