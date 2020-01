La solidarietà di Città Aperta al procuratore Gratteri

Il movimento Città Aperta ha voluto manifestare la piena solidarietà al magistrato Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, dopo la notizia del piano ordito dalla ‘ndrangheta per attentare alla sua vita. Per tutelare al sua incolumità sono state aumentate le misure di sicurezza della sua scorta, ma i portavoce del movimento ritengono che in questo momento debba farsi sentire forte anche la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini. “Ci sentiamo di esprimere con chiarezza – affermano in una nota – la nostra posizione a fianco del giudice, anche in riferimento alle critiche nate nei suoi confronti a seguito dell’operazione condotta nelle settimane scorse, che aveva portato all’arresto di oltre trecento persone. In questo momento è ancora più importante reagire in maniera compatta ed esprimere solidarietà unanime e incondizionata”.