Gli ex contrattisti di Palazzo Longano al fianco dei lavoratori Asu per la stabilizzazione

Sono oltre 100 firme di impiegati di ruolo e di ex contrattisti, stabilizzati nel dicembre scorso, su una lettera inviata al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, per solidarizzare con i 44 lavoratori Asu che non hanno ancora concluso il loro precariato all’interno degli uffici comunali.

“Continuiamo a considerare il lavoro precario nell’Ente – affermano nella lettera come un qualcosa che unisce e non che divide, perchè non devono esistere precari di serie A e precari di serie B. Invitiamo pertanto l’Amministrazione, a volere continuare il lavoro fin qui fatto, compiendo in tempi stretti quanto è ancora necessario per concludere il percorso della stabilizzazione di tutti i lavoratori precari del Comune. L’impegno di tutti deve essere quello di raggiunte l’unico obiettivo della stabilizzazione di tutti i duecento precari del Comune di Barcellona. Purtroppo, burocrazia e leggi finanziarie, hanno rinviato al 2020 la contrattualizzazione di lavoratori Asu meno fortunati di noi, che da 25 anni sostengono le loro famiglie con un sussidio regionale spesso pagato dopo mesi di ritardo. Ribadiamo che la stabilizzazione dei lavoratori contrattisti non è il traguardo finale, ma solo una tappa importante verso la chiusura definitiva della questione lavoratori precari del Comune che avverrà solo quando anche i lavoratori ASU firmeranno il loro contratto a tempo indeterminato”.

L’ufficio personale di Palazzo Longano ha già definito la bozza della rimodulazione della dotazione organica che sarà presentata lunedì alle organizzazioni sindacali. Dopo l’approvazione della giunta comunale, tutta la documentazione, compreso il provvedimento di finanziamento regionale per i prossimi 5 anni, sarà inviata alla Cosfel che dovrà esprimere il parere di ammissibilità della procedura di stabilizzazione.