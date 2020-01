Altro week-end “lungo” per gli eventi culturali e impegno sociali a Barcellona

Sarà un altro week-end ricco di eventi per gli appassionati di cultura, che si protrarrà fino a lunedì, nel giorno della Memoria, con numerosi appuntamenti per ricordare la tragedia dell’Olocausto. Cultura ed impegno sociale si mischieranno fin da oggi pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Si inizia alle 18 con la presentazione del libro di Alberto Minnella “L’amore è tutto quì“. Dopo i saluti della presidente della Pro Loco Manganaro Flaviana Gullì, a dialogare con l’autore sarà lo scrittore barcellonese Nino Genovese nella sala del Mondadori Bookstore di via Umberto I. Allo stesso orario, nell’auditorium San Vito, la Fidapa Barcellona con il patrocinio del Comune e la collaborazione della ACTORGYM, proporrà l’evento programmato nel novembre scorso in occasione della giornata contro la violenza sulle donne a seguito della tragedia della fabbrica dei fuochi d’artificio di contrada Cavaliere. Sarà proposto, infatti, lo spettacolo teatrale “Nessun altra mai” tratto da “Ferite a morte” di Serena Dandini e messo in scena dal regista Vincenzo Tripodo.

Domenica sarà protagonista il teatro con la commedia “Imprevisti” della compagnia “Le maschere” di Canicattini Bagni proposta dalle 18,30 al piccolo teatro Petrolini.

Nel giorno della Memoria, oltre agli appuntamenti organizzati al mattino per coinvolgere gli studenti delle scuole, è in programma ancora una volta al piccolo teatro Petrolini lo spettacolo Brandibar, diretto dal regista e attore Giuseppe Pollicina, che raccoglierà fondi per salvare la Kangoo Island in Australia, completamente distrutta dai roghi che hanno falcidiano il territorio australiano. Gli organizzatori hanno risposto all’appello lanciato dallo speaker e dj barcellonese Paolo Puglia, trasferito da anni in quelle terre lontane.