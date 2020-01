24liveSchool, la comunità ebraica a Castroreale tra memoria e storia

Ogni anno il 27 Gennaio si ricorda la liberazione degli ebrei dai campi di concentramento, è stato scelto questo giorno perché proprio il 27 gennaio del 1945 i russi aprivano i cancelli di Auschwitz e vi trovavano l’orrore inenarrabile dei campi di concentramento. Quest’anno anche il comune di Castroreale ha voluto rendere omaggio ai tanti ebrei uccisi, così l’assessore alla cultura del comune di Castroreale la professoressa Mariella Sclafani ha organizzato un convegno dal titolo ”Memoria e storia della Shoah” coinvolgendo anche le scuole del territorio. L’idea è nata perché anche qui a Castroreale, come in tante altre parti della Sicilia, intorno al ’300 risiedeva una importante comunità ebraica, infatti, nel 1382 si è trovata la prima attestazione di una presenza ebraica. Gli ebrei che abitavano in questo luogo si dedicavano soprattutto al lavoro dei tintori , era molti quelli che si dedicavano all’agricoltura e anche alla professione medica e siccome molti ebrei la praticavano, uno studioso di nome “Henri Bresc” ipotizzò che Castroreale nel quattrocento era tra i centri che ospitavano una vera e propria scuola di medicina. Gli ebrei praticavano anche il commercio dei panni e attività metallurgiche. I fabbri giudei come altri artigiani erano anche commercianti sia degli articoli che producevano, sia alle volte di metalli non lavorati che acquistavano per poi rivendere. Probabilmente tra gli ebrei castrensi c’erano degli artigiani calzolai molto abili.

Con il passare del tempo questa comunità diventò sempre più numerosa, vicino al momento dell’espulsione essa era divenuta di medie dimensioni e a dar prova di ciò resta il permesso concessole nel 1486 di ampliare la sinagoga, che dopo il 1492, quando con un editto Ferdinando il cattolico impone che gli ebrei devono abbandonare la Sicilia entro tre mesi, sarebbe stata incorporata dal monastero di S. Maria degli Angeli del quale è rimasto solo un grande arco. Dunque la comunità di Castroreale era tra le più numerose del Val Demone e risulta essere stata tra le più dinamiche. L’aljama (moschea) castrense era ben radicata nel tessuto urbano del centro peloritano, dove il criptogiudaismo sembra essere stato praticato, almeno per qualche tempo, con una certa ampiezza, come testimoniato dal numero elevato di neofiti castrensi rimasti all’inizio del Cinquecento, nelle maglie del Sant’Uffizio.

A dire il vero io non conoscevo questa storia e scoprire che qui a Castroreale sia vissuta una comunità ebraica nei quartieri dove noi ragazzi spesso ci riuniamo per giocare o chiacchierare mi ha molto colpito e adesso quando mi guardo intorno osservo le cose con più attenzione.

Ho trovato interessante l’idea di organizzare proprio qui un convegno sulla Shoah perché è giusto conoscere la nostra storia e le nostre radici ; anche se ho scoperto che le persecuzioni contro gli ebrei risalivano a tanto tempo fa …ancora prima della Shoah…quindi dobbiamo ricordare per non dimenticare…

VALERIA LUPO

II A SCUOLA MEDIA CASTROREALE(IC CAPUANA)