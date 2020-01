24liveSchool, ad Auschwitz c’era un’orchestra

Il campo di sterminio di Auschwitz era un luogo dominato dalla morte e dalla più cieca brutalità eppure vi era una piccola scintilla di speranza: un’orchestra.

L’Orchestra femminile di Auschwitz, voluta da Hoss maggiore delle SS, fu formata nell’aprile del 1943 da Maria Mandel, feroce guardia delle SS ed era formata da 47 donne di varia nazionalità.

Fu l’unica orchestra femminile mai esistita in tutti i campi di concentramento nazisti e la prima direttrice fu un’insegnante di musica di origini polacche, Zofia Czajkowska. La funzione principale dell’orchestra era quella di suonare al cancello principale ogni mattina e sera mentre i prigionieri partivano e tornavano dai loro incarichi di lavoro; l’orchestra teneva anche concerti nel fine settimana per i prigionieri e per le SS ed intratteneva le SS durante le loro funzioni.

All’inizio l’orchestra era formata da musiciste dilettanti; c’erano una sezione di archi, una di fisarmoniche e un mandolino, mentre invece mancavano i bassi. Gli strumenti e gli spartiti sono stati recuperati dall’orchestra maschile del campo principale di Auschwitz. A causa della scarsa preparazione della direttrice Czajkowska venivano eseguiti solamente canti popolari e danze tedesche, che erano gli unici brani che Zofia conosceva.

Due delle figure più importanti dell’orchestra femminile di Auschwitz furono sicuramente la cantante e pianista Fania Fenélon e la violinista Alma Rosé.

La Rosé sostituì la Czajkowska nel ruolo di direttrice nell’agosto del 1943, mentre la Fenélon fu deportata ad Aushwitz nel gennaio del 1944. Il rapporto che si snodò tra queste due donne ci mostra due modi diversi di vivere la musica del lager: per Fania suonare era un mezzo per salvarsi la vita (dato che le componenti dell’orchestra non partecipavano mai alle selezioni per le camere a gas), mentre Alma aveva deciso sin dall’inizio di costruire la sua vita sulla musica, proprio perché era la sua passione; infatti, prima di essere deportata nel campo di concentramento, dirigeva un’orchestra di donne in quella che era la sua città natale: Vienna.

Alma Rosé, che era nipote del grande compositore Gustav Mahler, dirigeva, orchestrava e spesso suonava anche assoli col violino durante i suoi concerti. Oltre alle assegnazioni dei nazisti faceva suonare all’orchestra alcuni brani proibiti, scritti da compositori polacchi ed ebrei, con lo scopo di sollevare un po’ lo spirito delle componenti dell’orchestra stessa e degli altri detenuti. Ad esempio orchestrò lo Studio in Mi maggiore op. 10 n. 3 di Fryderyk Chopin, abbinandoci dei testi che lei stessa scrisse. Alma Rosé morì inaspettatamente a 37 anni, si presume per avvelenamento da cibo. Quasi tutti gli altri membri dell’orchestra sopravvissero; tutte tranne due sarebbero sopravvissute per veder finire la guerra.

Invece Fania Fénelon, uscita dal campo di concentramento, scrisse alcuni libri che sono un’importante testimonianza della sua esperienza ad Auschwitz e nell’orchestra femminile. Arrivò all’età di 75 anni, dopodiché morì nel 1983 in un ospedale di Parigi a causa di un cancro e una malattia cardiaca.

Dal racconto di Fania Fénelon pubblicato per la prima volta in Italia nel 1977 è stato tratto il film “Playing for time” e numerosi adattamenti teatrali.

Marisol LONGO

III A Scuola Media “Verga”

I.C. Capuana – Barcellona P. G.