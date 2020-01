Venerdì 24 gennaio maxi protesta per le condizioni delle autostrade A18 e A20

L’associazione Angeli sull’Asfalto ha organizzato domani venerdì 24 gennaio 2020 alle 9.30 in Piazza Unità Europea (Piazza Municipio) a Messina una manifestazione di protesta “La pazienza è finita…” per denunciare le pessime condizioni in cui sono ridotte le autostrade A18 e A20, “Le condizioni della A18 e A20 – afferma la presidente dell’associazione Lucilla Barbasini – sono note a tutti da anni e sono state da molti segnalate e denunciate anche a chi era ed è tutt’oggi tenuto a ripristinare e mantenere la sicurezza, cioè il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane)”.

“L’immobilismo del consorzio – sostiene la Barbasini – ha contribuito a produrre innumerevoli incidenti stradali gravi, gravissimi e mortali anche per le condizioni di degrado e abbandono in cui versano la A18 e la A20 da decenni. A nulla è servito l’interagire con la politica regionale, seguito da promesse e persino da un cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e del ripristino di un traffico veicolare decente. Tutto è stato puntualmente disatteso. Come in passato, in questo ultimo anno, poco o nulla è stato realizzato mettendo a rischio la vita di chi quotidianamente percorre queste due arterie in particolare per motivi di lavoro, di studio, o per turismo. La A18 e A20, (Palermo/Messina e Catania/Messina) sono il punto di convergenza di tutto il traffico da e per l’Italia continentale. Inoltre collegano gli aeroporti di Punta Raisi (Palermo) e Fontanarossa (Catania) fulcro per le attività turistiche, culturali e di sviluppo dell’isola.

“E’ inaccettabile – conclude la Barbasini – il protrarsi di simili condizioni di transito con cantieri interminabili, le carreggiate di sorpasso e le vie di emergenza ostruite dalla vegetazione, i cartelloni divelti, le colonnine di soccorso guaste, l’asfalto in condizioni pietose. E’ intollerabile soprattutto, che malgrado le condizioni di transito e la manutenzione siano pessime, la sicurezza inesistente, l’asfalto in condizioni indecenti, l’utenza sia costretta a corrispondere un lauto e ingiustificato pedaggio a chi non sta producendo nessun lavoro di messa in sicurezza, cioè al CAS!”.

Con la manifestazione di domani, l’associazione Angeli sull’Asfalto chiede di ripristinare immediatamente la sicurezza, la messa a norma e la manutenzione di A18 e A20, liberare le careggiate dagli eterni ed interminabili cantieri e modificare o chiudere un Consorzio inefficiente come il CAS. Una delegazione consegnerà inoltre al Prefetto Maria Carmela Librizzi ed al Sindaco della città metropolitana di Messina Cateno De Luca un documento contenente le motivazione della protesta. “La vita delle persone – conclude la Barbasini – non è un mero diritto, ma è il bene più caro di ognuno di noi che nessuno può calpestare“.