Una famiglia piemontese ha adottato le due cagnoline che hanno rischiato di morire bruciate a S. Venera

Si è conclusa con un lieto fine la tragica storia di Elle e Beatrix, le due cagnoline che hanno rischiato di morire per le ustioni riportate nel tentativo di darle fuoco portato avanti da ignoti senza scrupoli a Santa Venera. Altre due cagnette morirono atrocemente in quell’atto vile, denunciato dall’associazione Amici degli Animali, che si prese cura dei due superstiti. Adesso Elle e Beatrix, come le hanno chiamate le volontarie dell’associazione, fanno compagnia ad una famiglia piemontese, che ha accolto l’appello lanciato a livello nazionale tra i gruppi che si occupano proprio della tutela degli animali.

I fatti sono successi all’inizio di novembre scorso, come raccontano i volontari Mario Scardino ed Angela Biondo. “Siamo stati chiamati una domenica pomeriggio da due signore che, facendo una passeggiata nelle campagne vicino alla zona di Santa Venera, hanno visto un cumulo di erbacce e fogli di giornali, che stava andando a fuoco, e hanno sentito dei lamenti. Degli esseri immondi avevano deciso di uccidere in questo modo orrendo 4 cuccioli di circa un mese di età. Le due signore sono riuscite a tirare fuori dal fuoco due delle cucciole (quelle che si sono salvate e che sono state adottate), mentre gli altri due fratellini, che erano ancora vivi quando siamo arrivati, sono morti nonostante l’intervento di un veterinario, perchè erano in condizioni disperate e completamente bruciati. Questa notizia ebbe eco a livello nazionale, per il modo crudele con cui avevano agito i loro aguzzini. Le due cagnoline sono state curate e ricoverate dal veterinario per diverso tempo e, appena guarite le abbiamo tenute noi come associazione, finchè non è arrivato il miracolo di una richiesta di adozione di una coppia in Piemonte. Sono partite qualche giorno fa e ora sono in casa degli adottanti”. I volontari dell’associazione Amici degli animali di Barcellona P.G. Onlus ricordano come ogni anno riescono a far adottare tantissimi cani e gatti (diverse centinaia) in buona parte presso famiglie del Nord, superando le difficoltà in termini di spese per i viaggi e per preparare gli animali per le partenze. “E’ un lavoro oscuro – sottolineano i volontari – che in pochi conoscono, ma che permette di togliere dalla strada tantissimi animali che, tra l’altro, crescerebbero in maniera esponenziale moltiplicandosi a dismisura se restassero sul nostro territorio”.