Pagati gli stipendi dei lavoratori Dusty fino a dicembre, rientrata la protesta

E’ durata mezza giornata la protesta dei lavoratori Dusty, che contestavano il ritardo del saldo degli stipendi fino a dicembre. L’astensione parziale dal servizio di alcuni dipendenti, che hanno aderito allo sciopero indetto da un sindacato autonomo, si conclusa già ieri pomeriggio, quando nei conti correnti dei lavoratori sono stati accreditati il saldo dello stipendio di novembre e l’intero emolumento di dicembre. La Cgil, che aveva avuto un confronto anche sotto forma di lettere inviate al Prefetto, non aveva aderito all’astensione dal lavoro, in attese che le garanzie di un pagamento degli stipendi entro la fine di gennaio da parte della società avessero un riscontro, come si è verificato ieri pomeriggio. La raccolta è quindi ripresa regolarmente e la quota indifferenziata rimasta per strada in alcuni quartieri della città, come Oreto, sarà porta via domani mattina degli operatori, che possono tornare a lavorare con rinnovata serenità.