Il programma della Genius Loci per valorizzare le risorse umane ed artistiche del territorio

L’associazione Genius Loci ha definito alcuni interessanti appuntamenti, in collaborazione con l’Arcipretura di Santa Maria Assunta e di San Sebastiano e con la Pro Loco Manganaro, creando un percorso culturale che punta a promuovere alcune della risorse umane ed artistiche del territorio.

“Per questa programmazione di inizio di anno, che vede anche la collaborazione di alcuni Istituti scolastici – dichiara il presidente della Genius Loci Bernardo Dell’Aglio – vogliamo far conoscere alcune “personalità” del nostro territorio e valorizzare i nostri beni culturali, le nostre belle Chiese e le opere artistiche conservate all’interno. Sarà una occasione per noi per poter regalare, ad ogni evento, i nuovi pieghevoli che riguardano i nostri beni culturali”.

Il 1 febbraio sarà infatti organizzato un convegno intorno alla figura del medico-artista barcellonese Francesco De Francesco, autore della bella fontana posizionata davanti al Duomo ed inaugurata nel 1998, che raffigura i due torrenti Idria e Longano che si incontrano. Sarà infatti illustrato presso l’Auditorium San Vito da Nino Sottile Zumbo il profilo artistico del pozzogottese De Francesco. L’evento, moderato dall’Arciprete Santo Colosi, sarà l’occasione per la donazione all’Oratorio delle Anime del Purgatorio del nuovo quadro dell’artista, raffigurante una Madonna Nera che stringe al petto un piccolo Gesù anch’esso nero: Nigra Sum Sed Formosa. In questa occasione, l’architetto Marcello Crinò della Genius Loci farà anche un excursus storico della Chiesa di San Vito e della Chiesa delle Anime del Purgatorio e dello stato di conservazione della relativa cripta.

Il 15 febbraio 2020, nei locali dell’Auditorium Oasi, è prevista la seconda edizione della consegna della “Mattonella artistica Genius Loci”, creata dallo scultore Nino Abbate, a quei cittadini che in certi ambiti hanno espletato una attività culturale, di servizio, o sociale importante per la nostra collettività. “Si tratta di una semplice indicazione – precisa Dell’Aglio – da additare come un esempio positivo da porgere alla città per l’impegno profuso. Quest’anno daremo un riconoscimento a quel mondo faticoso ma affascinante che gira intorno al teatro barcellonese”.

Nei prossimi mesi sarà definita una data per ricordare, nell’aula magna del Liceo Valli, la figura del filosofo cattolico e antifascista Filippo Bartolone che ha insegnato negli anni 40’ nel prestigioso Liceo barcellonese, e sarà organizzata in collaborazione con l’Arcipretura di San Sebastiano e con la Pro Loco Manganaro, una manifestazione per la valorizzazione di alcuni dipinti conservati all’interno della Basilica. Si tratta dell’olio su tela del XVII secolo di Filippo Jannelli: “La Madonna degli Agonizzanti”, dell’olio su tela del 1606 di Gaspare Camarda: “La vergine con il bambino” e delle opere degli altri pittori quali il Vescosi, il Russo, e il Conti.