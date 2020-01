Da martedì scorso è iniziato il servizio di mensa scolastica

E’ partito da martedì 21 gennaio il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di primo di grado di Barcellona Pozzo di Gotto, che effettuato il rientro pomeridiano.

La ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, che si aggiudicato l’appalto con un’offerta da oltre 188 mila euro fino al 31 maggio 2020, ha iniziato la distribuzione dei pasti negli istituti che ne hanno fatto richiesta. Nei locali della mensa centralizzata di via Papa Giovanni XXIII gli operatori preparano con grande cura i cibi destinati ai bambini, come confermato anche da una visita condotta stamattina dall’assessore alla pubblica istruzione Angelita Pino. I locali all’interno ed all’esterno sono stati puliti con grande attenzione e le pietanze sono preparate con prodotti di ottima qualità, con grande soddisfazione anche da parte dell’assessore, che si è riservata di chiarire le ragioni che hanno portato ad un piccolo aumento nei costi dei singoli pasti per gli utenti nelle scuole Primarie e Secondarie di primo grado.