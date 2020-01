Sciopero a singhiozzo dei lavoratori Dusty, disagi in molte zone della città

Molti lavoratori della Dusty, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, hanno incrociato le braccia dopo lo sciopero indetto da una sigla sindacale autonoma, Csil, per protestare contro i ritardi nel pagamento degli stipendi. All’iniziativa non ha aderito ufficialmente la Cgil, ma i disagi sono evidenti in molte zone della città, con i rifiuti indifferenziati che sono rimasti per strada e davanti alle abitazioni. L’attuale situazione si unisce all’emergenza della micro discarica disseminate ovunque, anche nel centro di Barcellona e Pozzo di Gotto, come lungo la copertura del torrente Idria.

La protesta è stata confermata nonostante siano stati versati ieri lo stipendio di ottobre e metà di quello di novembre. Gli operatori sono stanchi questa situazione, che li portati a rimanere senza stipendio nel periodo natalizio ed hanno comunque voluto lanciare un segnale alla ditta ed all’amministrazione comunale.

Dalla Cgil informano che la Dusty ha confermato il pagamento di un altro mese e mezzo di stipendi, con il saldo di novembre e di dicembre. Sarebbe stato il confronto tra il segretario provinciale Pino e i vertici della ditta, con l’intermediazione del Prefetto, a risolvere per il momento la vertenza.