San Marco d’Alunzio, sequestrata discarica abusiva: scattano 5 denunce

I Carabinieri della Stazione di San Marco D’Alunzio, unitamente ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Sant’Agata di Militello (ME), a conclusione di specifica attività investigativa, hanno denunciato a piede libero cinque persone, tutte residenti nel comune di San Marco d’Alunzio, accusate di violazioni delle normative in materia ambientale ed urbanistica. I militari dell’Arma hanno sottoposto a sequestro un’area di 2500 mq. con alcuni manufatti abusivi.

I Carabinieri, nel corso di servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme ambientali, in un terreno di proprietà privata sito in località Sant’Antonio del comune di San Marco d’Alunzio, hanno notato la presenza di alcune piccole strutture edili, alcuni veicoli parcheggiati, in cattivo stato di conservazione, e numerose bombole di gas G.P.L. Dopo aver individuato i proprietari del terreno, i Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo accertando che i proprietari del fondo, già sottoposto a vincolo ambientale poiché soggetto a rischio idro-geologico e sismico, avevano abusivamente realizzato, in totale assenza di autorizzazioni e nulla osta del competente Ufficio del Genio Civile, una struttura in cemento armato con copertura in eternit e tre strutture in lamiera zincata.

Tre dei comproprietari, in una porzione della medesima area di loro pertinenza, avevano altresì abusivamente ed in maniera incontrollata depositato rifiuti speciali e pericolosi, tra cui parti di materiali in amianto, accumulatori dismessi di veicoli, materiale plastico e ferroso e parti meccaniche corrose di veicoli e mezzi agricoli, nonché accumulato un considerevole quantitativo di bombole di gas G.P.L. vuote. Per queste ragioni, al termine delle verifiche, è stato contestato anche il reato di inquinamento ambientale.