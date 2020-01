Rinnovata la grafica del sito ufficiale del Comune di Barcellona

Il sito ufficiale di Comune di Barcellona ha rinnovato la veste grafica, per adeguarsi alla nuove disposizioni del Ministero dello sviluppo economico riportate nelle Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’aspetto dei siti delle istituzioni pubbliche devono rispettare regole di usabilità e design coordinati per la PA, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online. Lo scopo è di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino, in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione, pur nel rispetto delle scelte dei singoli progettisti.

La precedente versione del sito istituzione di Palazzo Longano, ricco di informazioni, ma non conferme alle nuove linee guida, è stato sostituita nella nuova grafica con una homepage simile a gran parte delle istituzioni pubbliche. Il problema dell’utente, in questa fase, è quello di prendere manualità con la nuova disposizione delle rubriche e con un periodo di riallineamento per alcuni sezione che non aveva una categorizzazione diversa da quella attuale. “E’ stata una scelta obbligata – chiarisce l’assessore all’informatizzazione Nino Munafò – che non è certo da interpretare come una bocciatura della precedente grafica, curata con passione ed impegno dal responsabile del CED, Ozanam Bonavita. Ci vorrà un pò di pazienza per poter apprezzare tutte le funzionalità del nuovo sito e per correggere alcuni errori materiali evidenziati in questo momento di passaggio. L’Agid ha imposto questa modifica per rendere il sito istituzionale facilmente fruibile a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con l’informatica, perchè attraverso la piattaforma online saranno erogati anche alcuni servizi per i cittadini”.