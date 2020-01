Le colture resilienti come risorsa economica nell’incontro “Le vie del gusto”

Il Rotary Club di Barcellona ha organizzato per domani alle 17 presso il Parco La Rosa un incontro sul tema “Le Vie del Gusto – Le colture resilienti come fonte di economia sostenibile”. Al centro del confronto ci sarà il rapporto tra cultura, cibo e turismo come risorsa economica.

“Il messaggio che vogliamo lanciare – afferma il presidente del Rotary Attilio Liga – è quello di evidenziare la correlazione stretta tra cultura, cibo, filosofia del benessere e turismo. Le colture resilienti e le attività zootecniche del nostro territorio offrono peculiarità uniche che rendono altrettanto unici e inimitabili alcuni prodotti tipici locali, che possono diventare essi stessi attrattiva turistica e fonte di ispirazione per la creazione di un prodotto turistico non replicabile in altri territori”.

Ai lavori interverranno, oltre il presidente del Rotary Club di Barcellona, Attilio Liga, l’assessore alla Cultura Angelita Pino, il presidente regionale Slow Food Rosario Gugliotta, il coordinatore dei Borghi più Belli d’Italia di Sicilia, Salvatore Bartolotta e il vice presidente nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, Giuseppe Simone. Modera Salvatore Miano, prefetto del Rotary Club di Barcellona.

Il territorio coinvolto è lo stesso di competenza del Rotary Club di Barcellona, e coinvolge i comuni di Castroreale, Terme Vigliatore, Montalbano (già Borgo più Bello d’Italia), Novara di Sicilia (tra i Borghi più belli d’Italia), Tripi, Furnari, Basicò.