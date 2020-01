Gli Atmosfera Blu ospiti alla festa degli 80 anni di Iva Zanicchi

C’era un tocco di Barcellona Pozzo di Gotto alla festa degli 80 anni della cantante Iva Zanicchi, celebrati con i parenti e con gli amici più cari nella sua villa in Brianza. Tra gli invitati c’erano infatti anche Giuseppe Santamaria e Anna Lanza, anima del gruppo Atmosfera Blu, che da alcuni anni collabora con l’Aquila di Ligonchio, dopo l’arrangiamento della canzone Zingara in versione salsa.

Così raccontano le emozioni di questa serata Giuseppe e Anna: “La nostra collaborazione ed il nostro rapporto di amicizia con Iva Zanicchi è nato quasi per caso, da un’idea del frontman della band che, grazie a un amico comune, si è guadagnato una telefonata con la signora della musica italiana per proporre un arrangiamento in stile salsa della sua Zingara. Da lì, la conferenza stampa per presentare il singolo, alla quale la Zanicchi è intervenuta in diretta telefonica, il concerto sold out al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, l’ospitata del duo al programma Quelle brave ragazze su Rai 1, fino alla partecipazione straordinaria di Iva a due concerti del nuovo show di Atmosfera Blu ‘Sanremo è sempre Sanremo, a Gualtieri Sicaminò e Termini Imerese. Tra un brano e l’altro, è nata una bellissima amicizia che esula dal lavoro, tanto da farci meritare un invito alla sua festa per i suoi splendidi ottant’anni, insieme agli amici più stretti e ad alcuni personaggi famosi”.

Per un avvenimento tanto speciale gli Atmosfera blu hanno pensato ad un regalo diverso dal solito: un brano composto appositamente da Giuseppe Santamaria e cantato da Anna Lanza, dal titolo ‘Tanti auguri Iva‘, condiviso con i ragazzi del fanclub presenti alla festa, che, insieme agli Atmosfera Blu, hanno cantato il ritornello. “Non posso nascondere l’emozione provata – racconta Giuseppe Santamaria – quando a un certo punto della serata, gli ospiti hanno anche ballato al ritmo di Zingara salsa e ascoltato la splendida voce di Iva, accompagnata proprio dalla mia fisarmonica e dalla chitarra del maestro Danilo Minotti, davanti alle telecamere del TG5″.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FATMOSFERABLU%2Fvideos%2F854072025032328%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>