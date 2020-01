Merì, ripristinate le pensiline degli autobus con un omaggio al pittore Lorenzo Chinnici

Le stampe di alcune opere del pittore Lorenzo Chinnici, originario di Merì, decoreranno da oggi le cinque pensiline delle fermate dell’autobus sulla strada statale 113, nel tratto in cui attraversa il comune tirrenico, lungo il viale dell’Immacolata ed in via Dante. La realizzazione dell’intervento è stata possibile grazie alle risorse previste in bilancio dalla democrazia partecipata, accogliendo un’istanza di una cittadina.

“L’intera amministrazione comunale – afferma l’assessore agli Affari generali Carmelo Arcoraci – ha subito accolto la proposta progettuale di una cittadina meriese, con la quale si chiedeva si ripristinare le pensiline per le fermate degli autobus, che da molti anni si trovavano in uno stato di degrado e di pericolo. È motivo d’orgoglio aver reso omaggio al maestro Chinnici, che ringraziamo per la autorizzazioni concesse alla stampa dei suoi quadri. In questo modo siamo riusciti a dare un tocco di colore e luce al nostro paese. Garantire i servizi per i cittadini e nel contempo proporre e far conoscere l’arte di un artista conterraneo è importante per ribadire il potenziale di un paese come Merì ed il valore artistico di opere riconosciute in tutto il Mondo”.