L’ex presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati chiede un ulteriore potenziamento degli organici

La notizia dell’ampliamento della pianta organica del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con un incremento di due magistrati giudicanti ed un inquirente, è stata accolta con tiepida soddisfazione dall’ex presidente dell’Ordine degli Avvocati, Francesco Russo, che a titolo personale ha inviato una nota stampa, con cui motiva il suo rammarico per la scelta operata dal Ministro della Giustizia, nell’ambito di un decreto di organizzazione delle sedi giudiziarie su scala nazionale.

“Con rammarico – afferma Russo – debbo rilevare che l’incremento ottenuto non risponde alle effettive necessità del nostro circondario. Il consiglio dell’ordine dal 2012 al 2016 aveva più volte sollecitato, anche in forma scritta, i governi nazionali sul problema della carenza di magistrati nel tribunale di Barcellona, rispetto al bacino d’utenza ed alla mole di lavoro che devono sobbarcarsi gli uffici giudiziari. Nonostante l’impegno dell’attuale governo ed i meriti che l’On. Alessio Villarosa si autoassegna per questo risultato, devo constatare ancora una volta che il Tribunale di Barcellona continua ad essere penalizzato ingiustificatamente rispetto al vicino Tribunale di Patti, nonostante gli affari giudiziari del nostro circondario siano maggiori per quantità e qualità, ma anche in rapporto al Tribunale di Messina. Tali dati erano stati segnalati dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica incessantemente. Dall’analisi del decreto ministeriale emerge che anche questo Governo indirizza i suoi interventi a supporto dei grandi Tribunali e delle aree del Nord, creando sempre più un divario che incide sulla crescita omogenea del paese“.

Russo, assumendosi un onere che allo stato attuale da ex presidente non gli spetterebbe, non ricoprendo alcuna carica all’interno del consiglio dell’ordine, invita quindi l’On. Villarosa ad avviare un confronto con l’Avvocatura barcellonese per conoscere la peculiarità del circondario di Barcellona. Nel ricordare come il C.O.A. di Barcellona attende l’esito di ricorso al TAR Lazio, promosso nel gennaio 2017, contro il Decreto del Ministro del dicembre 2016 con cui era stato tolto un posto in Procura e non aumentati quelli del Tribunale, ribadisce l’appello a tutta la deputazione barcellonese a sostegno della sede giudiziaria di piazza Falcone Borsellino.

“Tutta la deputazione del circondario – afferma Russo – deve impegnarsi, collaborando con avvocati e magistrati, a valorizzare efficacemente il nostro Tribunale, mettendone in risalto la specificità e l’importanza nell’ambito del distretto, di cui immeritatamente rimane la cenerentola con gravi ricadute per i cittadini che qui si rivolgono alla Giustizia”.