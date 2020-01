L’Assostampa Messina costituisce il gruppo “Giornalisti del Sociale”

L’Assostampa di Messina ha costituito il gruppo “Giornalisti del Sociale”, affidandone il coordinamento alla giornalista pubblicista Rossana Franzone. L’obiettivo è quello di mettere insieme tutti quei colleghi che vogliono o sono specializzati nel giornalismo sociale.

“Dopo quello enograstronomico – precisa Graziella Lombardo segretaria di Assostampa Messina – questo è il secondo gruppo che viene costituito. Sono iniziative che rappresentano un’occasione per fare rete, per confrontarsi, e soprattutto per crescere in un settore delicato come quello dell’informazione che riguarda tematiche sociali”.

Rossana Franzone, direttore del giornale online Oggi Milazzo, ha una lunga esperienza nell’ambito di questo tipo di giornalismo, avendo insegnato all’interno del carcere di Gazzi. Ha poi maturato l’esperienza di coordinamento del giornale online ComuniCare della “In Cammino” Cooperativa Sociale Onlus, realizzato da ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile che vivono in Comunità e da disabili psichici.