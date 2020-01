Il dramma africano raccontato in un libro sul Ruanda e con una tela di De Francesco

La grande storia di dolore di una terra lontana come il Ruanda ha incontrato l’esemplare storia di solidarietà e di ospitalità della nostra Barcellona Pozzo di Gotto, nella vicenda personale di un giovane ruandese che anni fa fu qui da noi accolto e sostenuto, moralmente ed economicamente, e che ora ha raccontato la sua storia in un libro. La storia di dolore è quella del genocidio che nel 1994, nell’arco di soli tre mesi, portò allo sterminio di quasi un milione di persone colpevoli solo di avere una diversa origine etnica. Il giovane ruandese è Hormisdas Ndayishimiye, allora studente di Teologia, prima ospite della Comunità dei Rogazionisti a Roma e poi dei Padri Venturini a Barcellona Pozzo di Gotto, che mentre si trovava in Italia venne a sapere che la sua famiglia era stata sterminata in quei giorni di terrore puro. In Ruanda si era scatenato l’odio nei confronti dell’etnia Tutsi da parte della maggioranza dei ruandesi, appartenenti all’etnia Hutu. Tutsi e Hutu hanno stessa cultura, lingua e religione; l’unica vera differenza è che i primi sono tradizionalmente allevatori e i secondi sono agricoltori e che i primi sono mediamente più alti (i Tutsi sono noti anche con il nome di Watussi, proverbialmente alti come dice la nota omonima canzone di Edoardo Vianello del 1963) ma i colonizzatori europei approfittarono delle differenze per mettere i ruandesi gli uni contro gli altri per controllarli meglio. Il Ruanda, piccolo Stato dell’Africa centrale poco più grande della Sicilia, fu prima colonia tedesca poi colonia belga e soprattutto i belgi puntarono sulla segregazione razziale, imponendo la supremazia dei Tutsi sugli Hutu e suscitando l’odio e il risentimento di questi ultimi nei confronti dei primi. Verso la fine del colonialismo belga i nodi vennero al pettine: ci fu un primo sterminio ai danni dei Tutsi (che non sono mai stati più del 20% della popolazione ruandese) nel 1959, poi un altro nel 1973 e infine quello terribile del 1994. L’esperienza dell’odio degli Hutu nei confronti dei Tutsi ha segnato la vita di Hormisdas Ndayishimiye, di etnia Tutsi, che ora ha raccontato la sua storia (e la storia del suo paese) in un libro dal titolo “Heritage from Father: Healing Genocide Wounds Through Gratitude and Faith”, pubblicato dalla casa editrice statunitense Balboa Press. La scoperta dell’esistenza di questo libro ha spinto padre Tindaro Iannello, arciprete della basilica di San Sebastiano, a procurarsene una copia, a chiederne una traduzione a Virginia Di Muro, docente di Inglese in pensione, e a organizzare un convegno per ricordare il 25esimo anniversario del genocidio ruandese con la partecipazione del Rotary e dei Lions. Accanto a padre Tindaro c’erano Francesco Giunta, presidente incoming del Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto; Giuseppe Quattrocchi, presidente del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto; Nicola Alosi, notissimo giornalista RAI. In occasione del convegno è stata presentata, in anteprima, ai numerosi presenti l’opera dell’artista Francesco De Francesco dal titolo “Nigra Sum Sed Formosa” che nei prossimi giorni sarà formalmente donata alla Chiesa delle Anime del Purgatorio.

















La ragione dell’iniziativa di padre Tindaro è stato il messaggio che Hormisdas Ndayishimiye ha dato con il suo libro, un messaggio di fede e gratitudine, di speranza e di perdono per quello che è avvenuto nel suo martoriato paese. Hormisdas è sempre stato un fervente cattolico, tutta la sua famiglia è sempre stata cattolica praticante, e tuttora porta nel cuore l’eredità di suo padre, Simeon Musabende, sopravvissuto agli stermini del ’59 e del ’73 e morto in quello del ’94 con la moglie e sei figli, che sempre ha ringraziato Dio e con l’esempio ha sempre dato testimonianza di fede. Introducendo il convegno, padre Tindaro ha ricordato brevemente la vicenda umana di Hormisdas e ha ringraziato Virginia Di Muro per avergli tradotto il libro. Ha preso la parola Francesco Giunta, che ha ricordato la vicenda biblica di Caino – come metafora dell’odio tra gli uomini e della necessità del perdono – e ha ricordato le responsabilità delle Nazioni Unite che non hanno saputo o voluto intervenire in Ruanda dopo l’uccisione del presidente Juvénal Habyarimana attribuita pretestuosamente alla minoranza Tutsi. L’intervento di Giuseppe Quattrocchi ha messo in evidenza come solo una fede profonda possa permettere di attraversare il dolore e superarlo, senza farsene travolgere. Quattrocchi ha ricordato come i barcellonesi abbiano ben accolto il giovane Hormisdas Ndayishimiye e ha auspicato un maggior impegno dei cattolici per l’accoglienza, indipendentemente dalle posizioni politiche di ciascuno, soprattutto oggi che i valori dell’accoglienza e della solidarietà sono inopinatamente messi in discussione. Nicola Alosi ha parlato delle cause del genocidio ruandese, di come il piccolo Ruanda sia precipitato nel caos e di come lentamente stia risalendo. Alosi ha fatto riferimento al desiderio di Hormisdas di perdonare i colpevoli del genocidio ma ha ricordato che “il perdono deve fondarsi sulla verità e sulla giustizia, un perdono senza verità e giustizia è un perdono zoppo ma solo quello è possibile in Ruanda dove i processi sono stati blandi e tanto ancora non si sa”.

Il dolore del continente africano e la dura realtà dei profughi trovano spazio della tela dell’artista Francesco De Francesco. Il critico d’arte Nino Sottile Zumbo, nel suo intervento breve ma denso di cultura, ha ripercorso i caratteri fondamentali dell’iconografia classica di Maria. Facendo un confronto col dipinto di Maria col Bambino, che si trova nelle Catacombe di Priscilla a Roma, e con l’icona della Madonna Odigitria, ospitata nella Basilica di Santa Francesca Romana a Roma, Sottile Zumbo ha dato una sua interpretazione del perché nel dipinto di De Francesco il Bambino sia rivolto verso la Madre e non verso i fedeli (discostandosi dunque dall’iconografia tradizionale): nei versetti 10 e 11 del prologo del Vangelo di San Giovanni si dice “Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto”, così il Bambino non guarda verso i fedeli perché noi non lo abbiamo riconosciuto, dimenticando che il Figlio di Dio è un profugo e come i profughi non viene accettato. L’intervento di Nino Sottile Zumbo è stato ben più ricco di contenuti di quanto queste poche righe possano dire e il convegno è stato seguito con interesse e partecipazione da tutti. L’auspicio è che il libro di Hormisdas Ndayishimiye possa avere quanto prima un’edizione italiana, magari presentata dallo stesso autore ai cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto.