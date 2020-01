“Diventerà Bellissima” denuncia le condizioni di degrado della città del Longano

I consiglieri comunali del gruppo “Diventerà Bellissima” Sebastiano Miano, Giuseppe Imbesi e Carmelo Giunta hanno espresso tutto il loro disappunto per le condizioni di abbandono e di degrado in cui ancora oggi versa la città di Barcellona Pozzo di Gotto. La loro attenzione si è concentrata su alcune zone per le quali era stato richiesto un intervento di bonifica.

“Nonostante le numerose segnalazioni all’URP, con annesse interrogazioni, dobbiamo ancora una volta rilevare lo stato di abbandono in cui si trova, ad esempio, la Saia Cornacchia a Santa Venera, oggetto di un’interrogazione del 30 settembre, rimasta senza riscontro. Sono infatti rimaste le medesime condizioni e se possibile la situazione è peggiorata. Lo stesso discorso si può dire per la via Modaffari, nell’area antistante l’ex PalaCultura, che si trova nel totale degrado nonostante la segnalazione del 5 Settembre. Senza dimenticare i cittadini di Pozzo Perla, Acquacalda e Oreto che attendono dal giorno dell’alluvione del 22 novembre 2011, che venga attuato da parte della Protezione Civile l’intervento di risagomatura e conseguente messa in sicurezza della Saia Bizzarro, al fine di evitare ulteriori straripamenti d’acqua e conseguenti danni alle abitazioni della zona”.

Saia Cornacchia

via Modaffari

“Servono fatti e non parole – ribadiscono i consiglieri – ed invitiamo gli assessori competenti in questi ultimi mesi del mandato si procedere ad una risoluzione definitiva dei problemi segnalati, poiché queste sono azioni di ordinaria amministrazione ed è corretto che i cittadini abbiamo diritto ad un decoro ed una sicurezza nella propria città che ad oggi continua a mancare”.