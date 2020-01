Serve decoro nella cura delle fontane cittadine in piazza Libertà e piazza Duomo

A chiedere con forza una maggiore attenzione per il decoro urbano sia in Piazza Libertà, sia in piazza Duomo è Antonella Lepro, rappresentante del gruppo politico #Noicisiamo.

“Trovarsi nella zona della movida, alla Vecchia Pescheria, e vedere tutto quello spirito di aggregazione, quel pullulare di locali e di vita – afferma la Lepro – è qualcosa che ti fa stare bene. Però basta percorrere qualche metro e, nella vicina Piazza Libertà, trovare degrado, incuria, sporcizia. Uno stato di abbandono inaccettabile, dove in passato si sono registrati anche episodi di vandalismo. Bisogna necessariamente intervenire e, in questo contesto, utile può risultare la collaborazione degli esercenti della zona per garantire il decoro urbano, laddove le istituzioni non arrivano. Vero è che c’è un progetto per collegare Via Longo e Piazza Libertà, ma nell’attesa non si può rimanere con le mani in mano”.

Sul degrado in piazza Duomo, nel giorno della festa di San Sebastiano, l’attenzione si concentra sulla fontana dei due fiumi, situata davanti alla Basilica, che si trova in condizioni inaccettabili. “Senza acqua e sporca, proprio nel cuore dei festeggiamenti – afferma la Lepro – con la consapevolezza che in fondo basterebbe solo un po’ di attenzione”.

foto Marcello Crinò