La festa in onore di San Sebastiano, le foto della messa solenne

Il vescovo ausiliario di Messina Mons. Cesare Di Pietro ha officiato stamattina la messa solenne in onore di San Sebastiano, in una basilica gremita come sempre in occasione delle festività del Santo Patrono di Barcellona. La cerimonia è iniziata con l’accoglienza del prelato messinese, incaricato dal vescovo Giovanni Accolla, con la presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, della magistratura e dell’avvocatura, ma anche delle istituzioni con la deputata nazionale Ella Bucalo e con l’assessore Nino Munafò, che ha fatto le veci del sindaco Roberto Materia impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Oltre a Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Penitenziaria e Polizia Locale, arma di cui San Sebastiano è il protettore, c’erano anche i volontari della Protezione civile, Club Radio Cb, e della Croce Rossa di Barcellona. A fare gli onori di casa c’era l’arciprete di San Sebastiano, padre Tindaro Iannello, con il vicario foraneo padre Giuseppe Currò, e tutti i parroci del vicariato di Barcellona, che hanno concelebrato insieme al vescovo Di Pietro.