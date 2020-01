“Attenti a quei due” apre con due amici che hanno raccontato la loro vita

E’ stato un esordio certamente convincente quello del nuovo talk show “Attenti a quei due”, ideato da Francesco Chianese e registrato sul palco del piccolo teatro Petrolini. La scelta vincente della prima puntata del format, pensato per far conoscere l’aspetto privato di personaggi apprezzati per la loro attività pubblica, è stata quella di aver messo insieme sullo stesso palco due amici d’infanzia, l’attore e regista Giuseppe Pollicina e l’esperto di teatro Gaetano Mercadante. Insieme al conduttore Francesco Chianese, hanno arricchito la serata il maestro Masino Aricò, a cui è stata affidata la sigla dal titolo “Un minuto mi separa da te” e gli intermezzi musicali, nello stile del Maurizio Costanzo Show, e la hostess Giada Perugini, che ha garantito un tocco di femminilità alla serata.

Chianese ha brevemente presentato il suo nuovo progetto: “Dopo l’esperienza di 60 minuti, strutturato coma una tavola rotonda, abbiamo pensato insieme agli amici dell’associazione Ettore Petrolini, di cambiare format, per consentire ai nostri ospiti di raccontarsi a 360°, entrando l’intimo di ciascuno. Molti di loro sono conosciuti per il ruolo che ricoprono e per l’impegno all’interno della nostra comunità, ma non c’è stata mai l’opportunità di entrare nel loro intimo per raccontare le emozioni delle loro vite e il modo in cui sono arrivati ad essere quello che sono adesso. Da qui il titolo del talk show “Attenti a quei due… tra passato, presente e futuro” che si prefigge questi obiettivi”. La puntata registrata sarà trasmessa sabato prossimo 25 gennaio a partire dalle 15 sul canale Youtube dell’associazione Ettore Petrolini. Per non far perdere ai nostri lettori l’opportunità di seguire la trasmissione integrale, non raccontiamo tutti passaggi della puntata ma solo alcuni importanti.

Il racconto della storia di vita di Giuseppe Pollicina e Gaetano Mercadante è iniziato dalle foto di famiglia, molte in bianco e nero, attraverso le quali sono stati narrati i loro primi anni. Giuseppe Pollicina, cresciuto a Salina, ha raccontato il suo rapporto con i nonni e i bisnonni isolani, raccontando alcuni aneddoti particolari sui suoi avi. Ha ricordato, infatti, come il suo bisnonno, che gestiva una bottega, era conosciuto per aver venduto sette volte la sua bara da morto. “A quel tempo – ha ricordato – c’era l’abitudine di acquistare le bare quando si era in vita, per evitare che al momento del triste epilogo si restasse senza. Mio bisnonno ne aveva sempre una in casa e per questo, quando qualcuno dei suoi compaesani ne aveva necessità lui era costretto a venderla per poi ricomprarla, così per ben sette volte”. Gaetano Mercandante ha ricordato con affetto il padre Domenico, apprezzato regista teatrale negli anni ’60 e ’70, grande amico di Nino Pollicina, padre di Giuseppe. Proprio l’amicizia tra i due genitori creò i presupposti per la costruzione di un legame saldo tra i protagonisti del talk show, capace di oltrepassare gli anni e superare le differenze di carattere. Nel corso della serata sono stati tanti i racconti sul loro rapporto, risaldato dalla passione per lo spettacolo e per il teatro. E’ stato il padre di Gaetano Mercadante a lanciare sul palco un giovanissimo Giuseppe Pollicina ed entrambi hanno ricordato la loro esperienza da adolescenti, quando per esibirsi si muovevamo a bordo di un motorino, con Pollicina che portava a tracolla la chitarra e Mercadante che sorreggeva con un braccio la tastiera. Insieme parteciparono al festival canoro studentesco del 1976, che allora si svolgeva sul palco del Cinema Corallo, con un’esperienza non proprio perfetta, che mise fine per sempre alla loro carriera musicale. Più fortunato fu il connubio in ambito teatrale, dove collaborarono con ruoli diversi, Giuseppe Pollicina sul palco e Gaetano Mercadante come tecnico alla commedia “Gatta ci cova”, con la regia proprio del padre di quest’ultimo Mimmo Mercadante. Pollicina ha, quindi, ricordato i tanti riconoscimenti ottenuti negli anni, come il premio internazionale a Londra con Raffaella Campo nella rappresentazione in due lingue dell’opera “Amicizia” di De Filippo e le emozioni delle prime esibizioni da professionista, sul palco del teatro greco di Taormina con la “Figlia di Iorio” insieme Giorgio Albertazzi o quando fu organico alla compagnia dell’attore Giuseppe Pambieri, fino all’esperienza di direttore artistico del Teatro Trifiletti di Milazzo, con le cinque edizioni della stagione “Quinteatro”. Anche sulla base di questo successo e delle difficoltà riscontrate nella realizzazione della stagione, Pollicina ha concluso sottolineando con un pizzico di amarezza il disinteresse delle istituzioni nei confronti di queste iniziative, che puntano a valorizzare le realtà del teatro locale.



Gaetano Mercadante ha sottolineato, tra l’altro, esperienza con la cooperativa “La Fenice” e il teatro indipendente realizzato nell’ex area dell’Excelsior e la difficoltà nell’affrontare il palco, perché troppo spesso distratto dallo stesso spettacolo a cui partecipava come comparsa. Lo stesso Mercadante ha ricordato la soddisfazione per il premio nel concorso internazionale Ciak junior, organizzato a Cortina d’Ampezzo ed ottenuto con un video realizzato insieme ai ragazzi dell’IC Terme Vigliatore, e l’impegno degli ultimi anni nella ricerca di documenti, prima sulla tragica uccisione di Graziella Recupero, diventata poi un libro scritto con Flaviana Gullì, e adesso sulla figura di Placido Mandanici, rivendicando la scoperta che lo stesso compositore barcellonese si era separato dalla prima moglie e poi risposato negli anni in cui aveva vissuto tra Milano e Genova.

La puntata del talk show è stata arricchita dalla consegna da parte dell’associazione Petrolini di un riconoscimento ai gestori del George Hotel, rappresentanti da Roberto Giunta, proprietario insieme al fratello Sandro, dell’unico hotel rimasto ancora aperto a Barcellona. “Abbiamo voluto dare un targa ricordo – chiarisce Chianese – a quelle attività commerciali che operano nel nostro territorio da lunghissimi anni, gestiti dagli stessi proprietari o eredi”.

Nella puntata dell’1 febbraio saranno sul palco l’on. Pino Galluzzo e l’imprenditrice Stefania Gemelli, mentre a ricevere un riconoscimento speciale per la loro attività saranno i proprietari del Bar Freni, il più antico di Barcellona gestito della stessa famiglia.