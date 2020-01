Una modesta perturbazione determina ancora condizioni di variabilità in Sicilia, soprattutto nei versanti tirrenici con qualche debole fenomeno soprattutto nei versanti orientali. Altrove il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso . Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati da nord-ovest in attenuazione dalla tarda mattinata. Mari che saranno da poco mossi a mossi.

www.centrometeosicilia.it