Oliveri, si è spento oggi pomeriggio il parroco don Luigi Lo Presti

Si è spento oggi pomeriggio alle 15:20 l’amatissimo parroco di Oliveri Don Luigi Lo Presti, 87 anni. Tutta la comunità si è stretta nel dolore per la perdita del sacerdote e si sta preparando ad onorarlo nel giorno del funerale.

La camera ardente è stata allestita nei locali al primo piano, presso la sala Mons. Giuseppe Pullano, nel Santuario del Tindari e sarà aperta domani dalle 6,45 fino al trasferimento della salma ad Oliveri intorno alle 18. Il corpo sarà accolto dal sindaco Francesco Iarrera di fronte ai locali della posta e subito dopo sarà trasferito nella Chiesa di San Giuseppe, dove alle 21 è programmata una veglia di preghiera. Martedì 21 gennaio sarà proclamato il lutto cittadino, per la durata delle esequie. Alle 10:30 si svolgeranno i funerali, presieduti dal Vescovo di Patti presso la Chiesa di San Giuseppe in Oliveri, La salma sarà quindi condotta ad Alcara Li Fusi, paese d’origine del parroco per la tumulazione. Sempre martedì alle 15 ci sarà una preghiera comunitaria nella Chiesa Madre e, seguendo i desideri di Padre Luigi, la famiglia ha chiesto di rinunciare ai fiori per “opere di bene”.