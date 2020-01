“Il talento è scoprirsi e perseverare”, Leonardo Mercadante nell’intervista a 24live

Contaminare i lettori e gli spettatori, fare in modo che l’opera non sia più degli autori ma diventi del pubblico: è questo a cui aspira Leonardo Mercadante. Di lui si è parlato in diverse circostanze, ma oggi la redazione 24live.it è riuscita a intervistarlo.

L’indomani del debutto romano “Le buttane non esistono”, Leonardo, che è uno degli autori insieme a Davide Colnaghi, ci racconta com’è nata l’idea di scrivere questo monologo.

Agli albori della mia collaborazione con ‘Il Teatro degli esoscheletri’, ben 5 anni fa, mi venne dato. come personaggio di riferimento, ‘Menelao’. Pensare, cercare, riflettere sono state le mie prime attività. La storiella di Troia – pensai – è quella di un uomo che non accetta che la propria donna è andata via. E’ vero siamo in Grecia, in un periodo diverso dal nostro, si potrebbe pensare che sia accettabile questo tipo di mentalità, anzi è sempre stata una cosa normale. Niente di strano anche nella nostra società, fino a qualche tempo fa era pure giusto che il marito si riprendesse la moglie, anche con la violenza. Pensandoci, però, tutta l’Iliade nasce dall’ idea di questo marito che chiama i suoi amici e va a fare la guerra. Sì, l’opera di compone di 10 libri e ce ne arriva solo uno e, a dirla tutta, di Menelao se ne parla poco senza particolari descrizioni da eroe o da vittima. Menelao è l’uomo medio che deve difendere il suo onore.







E allora come hai fatto a mettere insieme tutti questi pensieri e scrivere il testo dal titolo “Le buttane non esistono”?

Ho pensato di attualizzare il tutto e ragionare, così mi sono soffermato su quello che comunemente viene chiamato ‘femminicidio’ per indicare la tendenza ad uccidere la donna perché vista come ‘proprietà’. Ai tempi dell’Iliade, come purtroppo avviene ancora oggi, accadeva che gli uomini per dimostrare di essere ‘uomini’ facessero cose senza senso. Se ci pensiamo è questo che ha fatto Menelao, quando ha pensato di dover fare una guerra per Elena. E questo fanno tutti i Menelao del mondo. Ma “Menelao” non dovrebbe fare la guerra. Dovrebbe stare fermo, elaborare l’abbandono, sconfiggere la solitudine e a giocare un ruolo importantissimo in questi casi è soprattutto l’ambiente in cui rimani. Questo tipo di uomini, in quei contesti vengono derisi per la ‘buttana’ che li ha lasciati. E lui come lo avrebbe dovuto spiegare al fratello maggiore Agamennone, il figlio ben riuscito di Atreo, che Elena lo aveva lasciato per scappare con Paride? Allora, insieme a Davide che in questo monologo è Menelao, abbiamo deciso di parlare di ‘mascolinità tossica’. Questo è l’argomento attorno a cui ruota il monologo “Le buttane non esistono” – quando il matrimonio di Menelao ed Elena diventa fedeltà per tutti quelli che non possono avere Elena.

Lo scorso 21 dicembre in occasione di “Narrare il femminile” a cura di Edizioni Smasher è andato in scena a Barcellona Pozzo di Gotto, ieri Davide Colnaghi ha divertito e impressionato il pubblico romano presso la Libreria Zalib, ma tornerà in Sicilia, al Teatro della Luna Obliqua di Messina l’1 e 2 febbraio per far riflettere sul modo in cui la società patriarcale (e in generale la società) danneggia gli uomini, evidenziando le attitudini costruite socialmente che descrivono il ruolo del maschio come violento, non emotivo, sessualmente aggressivo, duro e poco incline alla riflessione nei confronti del genere femminile.

Ormai tu e Davide fate coppia fissa per la redazione di questi testi teatrali. Com’è nata l’intesa? Com’è lavorare con lui?

Sì, diciamo che ‘Una giornata pesante’, ‘Il maestro e Bacchisio’ e adesso questo insieme a Davide sono stati gli spettacoli che ci hanno unito, per non parlare del lavoro dentro “La Luna Obliqua”. Con Davide si è creata un’intesa che ci porta a lavorare bene insieme. Davide è principalmente un attore di elevata sensibilità. Direi che lui è un attore davvero bravo e averlo come co-autore, in misura più o meno grande è sempre un piacere. Se in un giornata pesante lui ha dato l’idea e si è occupato della regia, io mi sono soffermato più sui testi. Io non riesco mai a non considerare l’attore per cui scrivo, piuttosto mi confronto sempre con lui. Quest’ultimo spettacolo è nostro. Nella condivisione con Davide, riesco sempre a trovare uno slancio artistico in più.

Il risultato è sempre positivo. Almeno fino a qui, tutto quello che avete provato a fare, è ben riuscito. Ma, soffermiamoci su di te, perchè hai deciso di scrivere per il teatro?

Sono state diverse le collaborazioni che mi hanno fatto sperimentare e perseverare in questa scelta. Ho collaborato anche con soggetti di diversi videoclip per Isola Tobia Label ed Emanuele Torre, ho lavorato a ‘I tre moschettieri’ andato in scena al ‘Mandanici’… In un certo senso, il teatro mi permette di essere più libero, di entrare dentro l’argomento che mi interessa sviscerare. Non ‘a differenza di qualcos’altro’, semplicemente riesco meglio a narrare di conflitti in questo modo. Alla fine noi di questo siamo fatti: scontri tra idee che convivono in noi stessi.

E che mi dici del tuo romanzo “Per chi vive sulle tartarughe”?

“Per chi vive sulle tartarughe” è stato più volte definito come romanzo di ‘formazione’. E’ stata la stessa Giulia Carmen Fasolo a definirlo così e questo sintetizza alcune delle tematiche del libro. Io penso che qualsiasi cosa lasci un segno, qualsiasi esperienza è una formazione. Il protagonista è un bambino con le idee di un bambino, e vuole trovare le sue idee dentro questo mondo fantastico. La formazione nasce dal metterci a confronto con la realtà, la realtà anche di un mondo immaginario. Su questo si sviluppa tutto il romanzo. Sono felice di averlo scritto e posso dirvi che la prima stampa è già stata esaurita. Dopo 4 mesi di pubblicazione, il mio romanzo è già alla ristampa. Credo sia un risultato interessante per un ‘autore sconosciuto’ e mi piace anche leggere e ascoltare cosa ne pensa il pubblico, i lettori.











Non sei geloso delle tue opere? Di come potrebbero interpretarle, apprezzarle o maltrattarle?

Più una cosa va bene all’autore, più sfugge dal suo controllo. Io scrivo affinchè le cose diventino cose sempre meno mie. L’unica gelosia riguarda questioni legate formalmente al diritto d’autore e al ritorno economico, ma solo perché diventa difficile continuare.

In cosa sei impegnato in questo momento?

Mi sto occupando di un laboratorio teatrale al DICAM. Drammaturgia e analisi del testo. Faccio quella parte, cercando di dare spunti per fare in modo che chi avrà voglia, talento e attitudine (compresa nella perseveranza) si scopra. L’importante è non prendersi mai in giro. ‘Tu’ devi essere quello che si propone e che rimane, che persevera. La cosa necessaria è scoprire il talento per cui si è nati. Ma peggio di non scoprirlo, è mentirsi ed io l’ho fatto per molto tempo. Solo quando ho iniziato ad accettarmi, ho iniziato a perseverare.