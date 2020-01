Festa in onore di San Sebastiano, il video messaggio di padre Tindaro Iannello

La festa religiosa in onore di San Sebastiano, patrono della città, entra nel vivo oggi pomeriggio con i primi vespri previsti alle ore 19. Padre Tindaro Iannello, arciprete della Basilica di San Sebastiano, ha lasciato il suo messaggio video a 24live, augurando una serena partecipazione ai festeggiamenti religiosi, che inevitabilmente si mescolano con quelli ludici e commerciali. Le bancarelle degli ambulanti, che propongono ogni tipo di mercanzia e soprattutto rinnovano la tradizione della giaurrina, sono state allestite stamattina e sono pronte ad accogliere l’afflusso di gente già dalla prossime ore.

Quest’anno ci saranno due novità. La prima è la scelta dell’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla di affidare la celebrazione della messa solenne di domani, prevista alle 11, al vescono ausiliare Mons. Cesare Di Pietro. La seconda è che i festeggiamenti non saranno conclusi dai tradizionali fuochi d’artificio, in senso di rispetto nei confronti delle cinque vittime dell’esplosione avvenuta proprio due mesi fa il 20 novembre 2019 nella fabbrica di contrada Cavaliere. Le altre messe di domani sono programma di mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30.

La processione del simulacro del Santo partirà domani alle 15.30 e percorrerà il seguente itinerario: via Roma, via Moleti, via degli Studi, via Regina Margherita, via Alfieri, via Volta, via Mandanici, via del Mare, case popolari, via Bellinvia, via Umberto I, piazza Stazione, via Roma e piazza Duomo con il rientro in Basilisica, dove si svolgerà l’ultima messa della giornata prevista alle ore 19.

ecco il video messaggio di padre Tindaro Iannello