Al via il bando per la progettazione dei lavori di ripascimento sul litorale di Spinesante

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva inerente i “Lavori per la difesa del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto nel tratto tra il Torrente Termini e il Torrente Longano”. La selezione prevede predisposizione della relazione geologica, lo studio meteo-marino, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché i rilievi e le indagini sedimentologiche di dettaglio, biologiche ed archeologiche. Il provvedimento è stato pubblicato dal commissario del Governo regionale contro il dissesto idrogeologico e la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il prossimo 2 marzo 2020. Il costo complessivo della progettazione di 360 mila euro, di cui 260 mila euro sono previste a base d’asta. L’importo dei lavori per il ripascimento del tratto di litoranea tra i torrenti Termini e Longano, nella zona di Spinesante duramente colpita delle mareggiate del 22 e 23 dicembre scorso, ammonta a circa 5 milioni di euro e prevede il posizionamento di pennelli rifornitori in ghiaia e pennelli stabilizzatori. Nella fase progettuale sarà programmato anche l’intervento sul tratto successivo dal torrente Longano al torrente Idria, che dovrà essere oggetto di un altro finanziamento.

“Esprimo grande soddisfazione – afferma l’on. Pino Galluzzo – per la risolutezza e la rapidità di come il governo Musumeci sta affrontando le emergenze che riguardano il nostro territorio. Tanto mi aveva assicurato e tanto sta facendo, perchè le parole vanno seguiti dai fatti”.