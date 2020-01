Un week-end ricco di eventi con il “ponte” di San Sebastiano

Sarà un week-end più lungo del solito per molti barcellonesi, che potranno approfittare della festa di San Sebastiano, in programma lunedì 20 gennaio, per allungare il riposo e tornare a lavoro martedì. Sono tanti gli appuntamenti che sono stati organizzati in questi giorni e non tutti sono direttamente collegati alla ricorrenza del santo patrono.

Si inizia oggi pomeriggio alle 17.30 presso la sala dell’Ute di via Garibaldi con l’incontro sul tema attuale “Crisi in Medio Oriente, scenari di guerra?” in cui è prevista la relazione dell’avvocato Pietro Fazio, nell’ambito del corso “Eventi di cui si parla”.

Dalle 20,30 l’appuntamento è fissato nel teatro Vittorio Currò dei salesiani, con l’evento “Dio in un’ottava”, una serata in dialogo curata dal Frate Carmelitano Egidio Palumbo. A partire dalle 20.30 si susseguiranno gli interventi musicali di Carmelo Bertolone con i “Luna Nuova”, al violino il M° Giovanni Alibrandi, che ripercorreranno l’itinerario artistico – esistenziale alla ricerca di Dio di Fabrizio De Andrè. A seguire è previsto il Coro Ouverture del M° Giovanni Mirabile. Durante gli interventi a cura di Egidio Palumbo, si alterneranno nelle letture Biagio Dauccio, Marika Chillemi, Tindaro Di Pasquale. Chiuderà l’evento l’intervento di Don Carmelo Umana, direttore dell’oratorio.

Domani alle 19 il Lions Club ed il Rotary Club di Barcellona, insieme alla Parrocchia di San Sebastiano, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano, hanno organizzato un incontro per ricordare il 25° anniversario del geniocidio del Rwanda. L’iniziativa si svolgerà nel salone parrocchiale della Basilica di San Sebastiano. Dopo i saluti di padre Tindaro Iannello, del presidente del Rotary Attilio Liga e del presidente del Lions Giuseppe Quattrocchi, è previsto l’intervento del giornalista Rai, Nicola Alosi, che presenterà un testo di Hormisdas Ndayishimiye, che racconta il geniocido del 1994. Nel corso della serata sarà presentata l’opera “Nigra Sum Sed Formosa” dell’artista Francesco De Francesco, con la presentazione del critico d’arte Nino Sottile Zumbo.

Sabato sera alle 20.30 sul palco del piccolo teatro Petrolini è in programma la prima puntata del talk show “Attenti a quei due tra passato, presente e futuro” che consentirà ai due ospiti di raccontare la propria esperienza di vita, non solo professionale, attraverso ricordi ed aneddoti che hanno segnato il loro percorso. Insieme al conduttore Francesco Chianese saranno protagonisti della serata l’attore e regista Giuseppe Pollicina e l’esperto di teatro Gaetano Mercadante.

Anche il Teatro Mandanici aprirà le sue porte domenica alle 21 per l’appuntamento con il balletto classico. Sul palco saliranno i compontenti del Balletto di Mosca, che proporranno “Il Lago dei Cigni”, un classico che torna a grande richiesta degli spettatori, appassionati di questa opera tra le più rappresentate di tutti i tempi.

Lunedì 20 gennaio sarà dedicato totalmente ai festeggiamenti in onore di San Sebastiano, con la messa solenne in Basilica alle 11 e la processione del simulacro del Santo per le vie del centro cittadino. Piazza Duomo e le vie limitrofe saranno animate già da sabato con le bancarelle degli ambulanti e soprattutto con gli artigiani della tradizionale giaurrina.