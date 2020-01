L’ass. Le Ali di Trinacria consegna un defibrillatore all’IC Capuana-Verga

I rappresentanti dell’associazione “Le Ali di Trinacria”, con una breve cerimonia, hanno donato stamattina un defibrillatore all’istituto comprensivo Capuana-Verga di via degli Studi.

Nell’aula magna del plesso Verga, la dirigente Carmen Pino ha accolto la delegazione composta dal presidente Pasquale Tramontana e dai componenti del direttivo Giuseppe Zaccone e Giuseppe Cicala, anche in rappresentanza di Fortunato Gitto. Era presente anche Francesco Parisi, operatore del 118 che ha descritto ai ragazzi la funzionalità dello strumento salvavita. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore alla pubblica istruzione Angelita Pino, insieme al responsabile della sicurezza Vito Leto e alla vicaria della dirigente Maria Maiorana. Nel suo intervento, il presidente dell’associazione ha chiarito che la donazione del defibrillatore è letata ad un progetto di prevezione sanitaria, legata gli obiettivi della stessa associazione, che porta avanti la valorizzazione del territorio attraverso l’impegno sociale. Subito dopo è stato posizionato il defibrillatore nella posizione migliore, per poter essere utilizzato all’interno di tutte e due plessi scolastici, senza escludere la possibilità di poter intervenire anche nella vicinanze della scuola, come sottolineato dalla dirigente Carmen Pino: “Il defibrillatore è una strumento salvavita importante ed i ragazzi così come i genitori devono sapere che è disposizione di chi ne ha bisogno, anche all’esterno dell’istituto”.