La festa di San Sebastiano raccontata tra fede, arte e tradizioni: protagonista la giaurrina

La sala lettura della Biblioteca Comunale “Nannino Di Giovanni” ha ospitato un convegno sul tema “Sebastiano da Narbona tra fede, storia, arte e antiche tradizioni”. I relatori hanno ricordato le tradizioni e raccontato alcuni aneddoti legati al culto di San Sebastiano, patrono della città del Longano.

L’incontro è nato da un’idea dell’Assessore alla Cultura Angelita Pino e dell’Esperto del sindaco Salvatore Scilipoti ed è stato organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale rappresentata dalla responsabile Maria Rosa Naselli e da Santina Salmeri.

I lavori si sono aperti dopo i saluti dell’assessore Pino e della dott.ssa Naselli. E’ quindi intervenuto Padre Giuseppe Currò, vicario foraneo, che si è soffermato sulla vita del Santo Martire ed ha descritto il culto del santo patrono a Barcellona. La parola è passata poi all’esperto del sindaco Salvatore Scilipoti che ha parlato del culto di San Sebastiano in Sicilia soffermandosi sul patronato del Santo contro le epidemie. Sono stati descritti i luoghi di culto barcellonesi (vecchio Duomo e Basilica), dove il Martire veniva e viene venerato dai barcellonesi ed è stato fatto un excursus storico su tutte le tradizioni cittadine che riguardano il Santo.

Successivamente è stato proiettato un video con un intervento della compianta Mariafrancesca Scilipoti, dal titolo “Mirate il bello Adolescente steso nella porpora del sangue”.

Ha chiuso i lavori la prof.ssa Mimmarosa Barresi con una preziosa relazione sulle più importanti raffigurazioni pittoriche di San Sebastiano che hanno molto affascinato i presenti.

Durante lo svolgimento del convegno, il signor Giuseppe De Pasquale dell’omonima pasticceria, ha catturato l’attenzione dei presenti con la preparazione della tipica giaurrina, dolce importato in Sicilia dagli arabi a base di zucchero e miele e che alla fine ha distribuito a tutti gli intervenuti.

L’assessore Angelita Pino ha espresso la sua soddisfazione per un convegno così partecipato e arricchito poi dall’intervento non programmato del regista e attore Salvatore Cilona, che ha interpretato proprio San Sebastiano in un dramma sacro da lui stesso scritto. Sui tavoli della libreria è stata inoltre allestita una mostra con i libri su San Sebastiano, custoditi in biblioteca e con le antiche immagini sacre che lo raffigurano e che fanno parte della collezione di Salvatore Scilipoti.