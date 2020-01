Aste legali, Milazzo (Me) – Via Ciantro – Capannone industriale

MILAZZO (ME) – VIA CIANTRO – CAPANNONE INDUSTRIALE ad una elevazione fuori terra della superficie di mq 277 circa, con annesso piazzale di pertinenza, della superficie di circa are 12,41 sul quale insiste il piccolo corpo di fabbrica adibito ad ufficio della superficie di circa mq 20 sito in Milazzo, via Ciantro. Al C.U. di detto comune la consi-stenza immobiliare è individuata al foglio 8,particella 1291, via Ciantro n. 19 p.T., cat. D/1. Prezzo base Euro 178.967,50. Offerta minima: Euro 134.225,63. Data presentazione offerte: 12/03/20 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/03/20 ore 09:00. G.E. GOT. Avv. Rosaria Natoli Timpirino. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanna Messina tel. 3397515485. Per info ASS.E.IM. tel. Tel 0909240140.Rif. RGE 43/2016 BC678259