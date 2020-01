24liveSchool, la festa di San Sebastiano tra fede e tradizione

Il 20 gennaio Barcellona Pozzo di Gotto festeggia il suo patrono, s. Sebastiano Martire. Il centro della cittadina del Longano si affolla come non mai perché questa festa rappresenta un momento molto forte di aggregazione per i barcellonesi.

L’origine di questa devozione risale alla fine del’500, quando in una contrada di Castroreale venne costruita una chiesa dedicata al santo martire, per proteggere la zona dalla peste che minacciava la popolazione.

S. Sebastiano era un comandante della guardia pretoriana, vissuto sotto l’imperatore Diocleziano e da lui stimatissimo, sino a quando questi non scopri’ che era cristiano. Subi’ il martirio per ben due volte e testimonio’ la sua fede donando la sua vita. La parola martire significa appunto testimone.

La festa di s. Sebastiano ha anche un lato folkloristico: infatti ogni anno, già dalla vigilia, la piazza antistante la basilica e la via Roma sono invase da bancarelle e l’aria si riempie di un bellissimo odore, l’odore della “Giaurrina”. E’ il dolce tipico della festa di s. Sebastiano realizzato con il miele caramellato. Molto del fascino di questo dolce, il cui nome deriva dall’arabo, risiede nella lavorazione che avviene sotto gli occhi divertiti e curiosi dei passanti che ogni anno si incantano davanti alle bancarelle dei venditori. L’abilità di lavorare il prodotto intorno al “chiodo di s. Sebastiano” diventa uno spettacolo dal sapore antico e senza tempo.

Dopo la processione che è sempre molto partecipata, la festa si continua davanti la Basilica.

Per tutti i Barcellonesi questa festa indica la fine delle festività natalizie oltre che un momento in cui tutti ci si sente eredi di una stessa tradizione.

Rossella SPANO’

III A – Scuola Media Verga

Istituto Comprensivo “Capuana”- Barcellona P.G.