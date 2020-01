24liveSchool, la breve storia del basilica di San Sebastiano

La basilica minore di San Sebastiano, chiamata anche “Duomo di Barcellona Pozzo di Gotto “ o “ duomo di San Sebastiano “, sorge in piazza Duomo e il prospetto principale si affaccia su via Roma. E’ la più grande chiesa di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia seconda solo alla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Messina, e del vicariato di Barcellona Pozzo di Gotto sotto il patrocinio di

Intorno al XIV secolo è documentata l’esistenza della primitiva chiesa di San Sebastiano. Tra il 1595-1606 vi fu la fondazione del primitivo duomo. e nel 1650 circa, gli architetti Andrea Suppa e Nicola Francesco Maffei, riprogettano il duomo antico di San Sebastiano. Alcune opere sostituite con versioni contemporanee, sono andate irrimediabilmente perdute nel corso degli eventi sismici dei secoli scorsi. In seguito al terremoto della Calabria meridionale del 1783, il vescovo vicario Guglielmo Stagno, il 24 maggio 1795 giorno Pentecoste, sotto il patrocinio di san Sebastiano e dei protomartiri santa Restituita, santa Reparata e san Benigno, riconsegna il duomo ristrutturato alla cittadinanza. In Epoca contemporanea sorge il Duomo moderno-attuale basilica minore. L’approvazione del progetto è del 1 Aprile 1931. La costruzione è stata avviata il 25 Gennaio 1932 , conclusa il 30 Ottobre 1935 , inaugurata il 25 Marzo 1936 dall’arcivescovo di Messina Angelo Paino.

Collocandosi proprio di fronte alla basilica si scopre una impressionante analogia: la facciata richiama quella della basilica di Sant’Andrea della Valle ubicata in corso Vittorio Emanuele in Roma. In effetti, nella fase di presentazione del progetto, l’architetto espone chiaramente d’ispirarsi alla basilica romana. Per la cupola trae fonte d’ispirazione dalla cupola della Basilica di Superga realizzata dal messinese Filippo Juvarra. All’interno l’impianto basilicale è a croce latina con ampia navata centrale con volta a botte arricchita da fregi, rosoni e stucchi. Lungo le spaziose navate laterali di 5 arcate ciascuna con cupoletta d’ispirazione bizantino-araba, sono disposti 6 altari minori e due ingressi laterali.

Luigi Passannanti

Classe 1aD – IC BASTIANO GENOVESE