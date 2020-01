Mazzarrà Sant’Andrea ringrazia Salvatore Arcoraci, Isp. Capo della Polizia Municipale ora in pensione

Un regalo, un ringraziamento, un modo carino per salutare l’Ispettore Capo della Polizia Municipale è quello che la comunità mazzarrese chiede oggi a 24live.it, tramite Francesco Rundo un collega di Salvatore Arcoraci.

Dopo 42 anni di vario onorato servizio, l’Isp. Capo Salvatore Arcoraci della Polizia Municipale del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea non indossa più la divisa azzurra ma gli abiti civili. Ha raggiunto “quota 107” e per lui, grazie all’ultima legge sulle pensioni, è arrivato il momento di godersi la meritatissima pensione.

La sua carriera nella Polizia Municipale ha avuto inizio l’1 Gennaio 1979, quando vinse il concorso bandito dall’allora Sindaco del Comune “Culla dei Vivai“, sig. Orazio Bucolo. Agente semplice sotto le direttive del suo primo Sindaco, dott. Pietro Torre ha mosso i primi passi, facendo carriera e oggi va in pensione con il grado di Ispettore Capo.

In 41 anni di lavoro ha visto cambiare profondamente il suo paese, ha lavorato con 6 sindaci e una commissione straordinaria ed in tutte le circostanze ha palesato profondo rispetto per le varie autorità istituzionali, con spirito di abnegazione per cercare di far rispettare le variegate normative di competenza ha cercato sempre di risolvere i problemi prospettategli dai suoi concittadini e dai vari amministratori di turno.

Padre orgogliosissimo di 2 figli, è sempre riuscito ad abbinare l’impegno professionale con le esigenze familiari.

Nato e cresciuto a Mazzarrà Sant’Andrea, Salvatore Arcoraci si è sempre mostrato orgoglioso del paese in cui conosce tutti e tutto, perseguendo sempre i valori e principi di correttezza, onestà, imparzialità, sacrificio e senso del dovere.

Non essendoci nel territorio mazzarrese la sede dell’Arma dei Carabinieri, nè di altra forza di Polizia, la Polizia Municipale in tante occasioni è la prima istituzione a cui i cittadini si rivolgono per le situazioni più svariate e questo conferisce a questo corpo una forte autorevolezza.

Mentre nei grandi centri vi sono i vari nuclei specializzati che si occupano ciascuno del proprio ambito, a Mazzarrà Sant’Andrea l’Isp. Capo Arcoraci è stato per tutti e per tutto un punto cardine di riferimento. Anche se formalmente a volte non è apparso da nessuna parte, tante sono state le problematiche e le questioni che lui in sordina, come era solito fare, è riuscito a risolvere, spingendosi in parecchie occasioni ben al di là delle sue specifiche competenze.

Aver svolto un’attività come la sua, in un paesino piccolo, in cui per di più è nato e cresciuto, non deve essere stato sicuramente semplice.

“Chi lo conosce, sa che in tutto quello che ha fatto ci ha sempre messo l’anima ed ha sempre espletato le sue funzioni nel migliore dei modi possibile, senza mai buttare la spugna, nè arrendersi. – ha dichiarato il collega Francesco Rundo – Una delle sue più grandi qualità è stata senza dubbio la riservatezza, caratteristica che un buon vigile urbano non può non avere e che gli ha permesso di ottenere la stima e l’apprezzamento dei concittadini, colleghi, amministratori e del personale del Comando della Stazione dei Carabinieri di Furnari e non solo, con cui ha da sempre doverosamente collaborato professionalmente per salvaguardare gli interessi dei Mazzarresi e per far trionfare la legalità”.

Pensare al prossimo, ai più deboli, alle esigenze degli altri, mettersi nei loro panni, è stato, nell’esercizio delle sue funzioni, fondamentale. Il senso civico e il desiderio quotidiano di contribuire a tutelare il benessere e la serenità della vita cittadina, sono state altre colonne portanti della sua carriera.

Il suo lodevole, insostituibile operato, gli ha permesso di uscire trionfalmente a testa alta dalla porta del Palazzo Municipale e per questo la comunità mazzarrese tutta non può che essergli grata.