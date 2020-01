Il Liceo Classico Valli partecipa alla VI edizione della Notte Nazionale dei Licei Classici

Il Liceo Classico “Valli” di Barcellona P.G. aderisce anche quest’anno all’evento nazionale la Notte dei Licei Classici, che si svolgerà in tutta Italia domani il 17 gennaio dalle 18 alle 24.

La manifestazione che nell’anno scolastico 2020 giunge alla sua VI edizione coinvolge oltre 430 licei classici di tutta Italia. Gli studenti del Liceo Classico di Barcellona saranno i protagonisti dell’evento, accoglieranno la cittadinanza e – mediante le loro performances e attraverso svariati laboratori multidisciplinari – presenteranno il patrimonio classico di cui sono portatori, declinandolo in forme coerenti alle attese e ai bisogni dell’utenza dei nostri giorni. Sarà una serata speciale per tutti coloro che desiderano prenderne parte. L’evento si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Classico, in Via degli Studi 74.