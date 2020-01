Giovedì soleggiato con nubi sparse in Sicilia

L’alta pressione continua a dominare la scena sul Mediterraneo proponendoci una serie di giornate che potremmo definire “fotocopia”.

Anche oggi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso pressochè ovunque salvo maggiori addensamenti, specie il pomeriggio, presenti lungo la fascia tirrenica, ma senza fenomeni di rilievo.

Le temperature saranno in lieve aumento per quanto riguarda le massime, in lieve calo le minime, mentre i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

I mari saranno molto mosso lo Ionio, mosso il Canale di Sicilia, poco mosso il Tirreno.

