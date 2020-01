Aperto al pubblico da oggi pomeriggio l’Illusionville

Un’idea innovativa, un modo nuovo di conoscere, un museo unico nel suo genere. Apre al pubblico da oggi pomeriggio alle 16 l’IllusionVille Museum, inaugurato ieri pomeriggio in via Giorgio Rizzo 106 a pochi passi dal porto di Milazzo. L’ambizioso progetto è stato promosso e sostenuto da tre soci Giuseppe Branca, Sergio Foti e Ottavio Foti.

IllusionVille è un luogo speciale in cui scoprire sbalorditive illusioni ottiche, interagendo al contempo con esse. “La nostra filosofia è quella dell’HAND-ON, vale a dire vietato non toccare. Per ogni attrazione, ti troverai catapultato in realtà che, dapprima stupiranno l’occhio e la mente, salvo poi, con l’aiuto delle nostre guide, riuscire a penetrare lo spirito dell’illusione e comprenderne l’essenza. Ti renderai piacevolmente conto che l’interattività e l’esplorazione in prima persona sono il leitmotiv del nostro percorso tra le sale in cui i tuoi occhi e i tuoi sensi verranno stregati da quel che vedrai”. Il viaggio all’interno di IllusionVille diventa un’esperienza unica nel suo genere perchè nulla è come sembra a prima vista. Illusionville si rivolge in maniera interattiva, coinvolgente e divertente proprio a tutti, bambini, giovani, genitori, coppie, anziani.

Per tutte le informazioni contatta il numero +390909414140 o l’indirizzo mail info@illusionville.it Il costo del biglietto è di 13 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini da 5 a 11 anni, con ingresso gratuito per i diversamente abili in sedia a rotelle. I minori sotto i 12 anni devono necessariamente essere accompagnati da un adulto. Sono previste delle agevolazioni per le famiglie composte da almeno 4 persone e i gruppi composti da almeno 10 persone.

Alla cerimonia di benedizione dei locali, affidata al padre Irlandese, erano presenti gli artigiani e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del museo.