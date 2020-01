Terme Vigliatore: il consiglio approva il consuntivo 2018 ma il sindaco resta senza maggioranza

Il consiglio comunale della città delle terme e dei fiori, decide, in nome dei suoi cittadini, di votare a favore dell’approvazione del conto consuntivo 2018. Diciamo che anche per i più sprovveduti, la decisione presa stasera dai consiglieri, era prevedibile perché, altrimenti, tutti sarebbero andati a casa ed il sindaco Domenico Munafò avrebbe governato con un commissario ad acta mandato da Palermo fino a nuove elezioni. Proprio il sindaco Munafò, con una decisione presa ieri notte insieme ai suoi, ha deciso di parlare al paese e lo ha fatto con una diretta streaming su Facebook. Ha fatto una analisi della situazione in cui versa il paese, delle cose fatte e di quelle in itinere che sono simili a quello che succede in tutta Italia affetta da una crisi economica forse senza precedenti. Ha parlato della situazione politica ed ha detto che ha accettato le dimissioni fatte da Nino Mandanici, eletto su proposta del (ex)capo gruppo di “volare alto”, Fabio Valenti e del suo gruppo. Lo stesso Valenti, ha fatto notare il primo cittadino, in consiglio, ha votato una proposta della minoranza, quindi contro il suo gruppo. La qualcosa ha irritato sia i suoi colleghi di gruppo di cui quattro (Domenico Genovese, Daniele Biondo, Stella Giunta e Giovanni Zanghi’) che con una lettera hanno scomunicato lo stesso Valenti, ma soprattutto ha irritato il sindaco costretto a mandare a casa un fedelissimo (Santino Buglisi) per assecondarlo. Ha anche detto che gli altri tre assessori, Domenico Genovese che è anche vice sindaco, Daniele Biondo (assessore al bilancio) e Anna Elisa Imbesi avevano rassegnato le dimissioni nelle sue mani. Per questo motivo, ha concluso Munafò, “ho chiesto anche al presidente del consiglio, Emanuela Ferrara ed al vice, Giovanni Zanghì di fare altrettanto e così si sarebbe ripartito da zero se ci fosse stata questa volontà”. Ad inizio consiglio, anziché però parlare dei punti all’ordine del giorno, si è assistiti a battibecchi fra i vari gruppi dai quali, però, si è desunto che non esiste più una maggioranza consiliare perché sono rimasti in quattro (Genovese, Biondo, Giunta e Zanghì). Il vice presidente, Zanghì, ha inizio si era detto disponibile a rassegnare le dimissioni per il bene del paese e perché il suo gruppo, il “movimento cinquesei”, non ha né vuole padrini politici. Dopo che Stella Giunta ha letto un documento con il quale si ribadiva ufficialmente il disconoscimento a capogruppo di Fabio Valenti, che ha ribattute alle accuse mosse dal primo cittadino durante l’incontro con la stampa. Il consigliere Florinda Duci, da parte sua, ha restituito al sindaco un documento redatto il 18 ottobre 2018 con il quale Munafò sanciva la sua nomina ad assessore dopo due anni e mezzo dal suo insediamento, rinunciando a tale evento. Domenico Feminò ha fatto un plauso per il velato mea culpa del sindaco e si è detto disposto a colloquiare qualora in serata tutti gli assessori si fossero dimessi realmente. Il presidente del consiglio Emanuela Ferrara nel suo intervento è tornata sulla richiesta di azzeramento delle cariche, rendendo palese il contrasto esistente con il sindaco, a cui si è rivolto chiedendogli invano di prendere la parola e di ribadire nella sede istituzionale quanto riferito in conferenza stampa. Ma il vero politico della serata è stato il capogruppo di minoranza del gruppo “Volare alto”, l’ingegnere Angelo Sottile. Ha dimostrato quel qualcosa in più che lo contraddistingue anche perché è il vero politico di grande esperienza dei 12 presenti in consiglio. Ha rimproverato tutti di essere rissosi e litigiosi invece di affrontare i problemi veri del paese. “Bisogna cercare i punti che uniscono, non che dividono- ha detto Sottile-. Non siamo qui per giocare ma per salvare il paese. Abbiamo grande responsabilità perché c’è un comune in seria crisi economica. Ci vuole serietà e bisogna mettere da parte le beghe personali. Vogliamo l’azzeramento ufficiale di tutti gli assessori e poi ci metteremo al tavolo a discutere”. Un atto di grande responsabilità che poi anche gli altri hanno accettato. Lo stesso Sottile in un successivo intervento, dopo che anche Feminò e Valenti si erano espressi favorevoli alla votazione del bilancio, ha detto che il bilancio andava approvato per non affossare il comune, tanto- ha detto- provvederà probabilmente la corte dei conti a verificare la validità dei conti. Proprio per questo ha ritirato 3 punti all’ordine del giorno proposti dal suo gruppo per permettere il voto sul bilancio che è stato approvato con 9 voti a favori e tre contrari. Sottile, poi, dopo l’approvazione, ha richiamato l’attenzione dei Revisori dei Conti presenti in aula a verificare sulla stesura di alcune delibere da parte degli uffici, inerenti i debiti fuori bilancio che secondo lui, non sono state fatte come la legge prevede.

Il sindaco Domenico Munafò, non ha preso parola in aula, ha assistito in silenzio senza mai commentare. Adesso ci sarà da ricostruire una maggioranza che ora ufficialmente non c’è piu’. Un gruppo di 3, Canduci, Ferrara e Valenti ormai è risaputo, che ha aderito al gruppo che fa capo all’onorevole e capo gruppo alla Regione, Tommaso Calderone. La Duci e Feminò, al momento, come si direbbe in politichese, sono nel gruppo misto, mentre all’opposizione ufficiale rimangono Sottile, Maria Tindara Calabrò e Davide Abbate. Terme Vigliatore non poteva iniziare peggio questo anno nuovo, un paese che ha bisogno risposte certe alla soluzione dei tanti problemi e che non può permettersi di non avere un governo stabile.