La Rete per la legalità plaude all’operazione Nebrodi

La RETE PER LA LEGALITÀ – SOS IMPRESA ha espresso la sua soddisfazione per la straordinaria ed illuminante operazione della Procura antimafia di Messina che ha svelato il complesso e profondo intreccio di interessi mafiosi e corruttivi, già contrastati dall’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

“La magistratura inquirente diretta dal Dottor Maurizio De Lucia, gli uomini del Ross e tutti gli uomini delle forze dell’ordine impegnati in questa operazione – ha dichiarato Luigi Cuomo, presidente nazionale di SOS IMPRESA – meritano il riconoscimento e il sostegno di tutti i siciliani nonché dell’intero Paese. Operazioni come queste incoraggiano persone oneste e liberano territori bellissimi dal controllo mafioso e del malaffare.”

“E’ con immensa gratitudine che rivolgo il mio personale grazie alla magistratura che ha anche confermato quanto siano state giuste le intuizioni dell’ex presidente Antoci – ha dichiarato Giuseppe Scandurra, vicepresidente nazionale di SOS IMPRESA – e quanto lo stesso Antoci sia stato effettivamente esposto alla violenza criminale mafiosa che ha tentato in tutti modi di difendere il proprio sistema di interessi illeciti e parassitari nel Parco dei Nebrodi”.