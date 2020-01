Al via la nuova rubrica 24liveBook

24live arricchisce la sua proposta informativa per i tanti lettori che ci seguono, lanciando una nuova rubrica dedicata ai libri. In un momento di grande fermento per il settore anche nella città del Longano, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento giusto per lanciare questa nuova iniziativa. 24liveBook sarà un appuntamento per il momento bimensile con le recensioni di testi che abbiamo affidato, con reciproco entusiasmo, allo scrittore Nino Genovese, direttore artistico del Gioiosa Book Festival ed apprezzato autore di romanzi per ragazzi. Il barcellonese Genovese, anestesista presso l’ospedale di Patti, è infatti autore di alcuni fortunati titoli per giovani lettori nella collana “Il nonno è un pirata”, un vero bestseller, una storia fantastica e avventurosa che respira ideali e profondità. Nel settembre scorso con il racconto “La morte in uno specchio” ha ottenuto il secondo posto al premio “I sapori del Giallo” organizzato a Langhirano in provincia di Parma in collaborazione con la Giallo Mondadori.

Sarà lo stesso scrittore a scegliere di volta in volta il libro da proporre, con l’obiettivo di dare un contributo fattivo alla diffusione della lettura soprattutto tra le giovani generazioni, sempre più distratte dalla tecnologia multimediale e sempre meno appassionate dal profumo unico del testo cartaceo. Buona lettura a tutti con il primo articolo di recensione