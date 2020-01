24liveBook: “La profezia degli incappucciati” di Roberto Mistretta

Il simpatico e incazzuso Saverio Bonanno dovrà indagare sulla morte di Nofrio Falsaperla, schiaccaito dal peso di un baiardo sul quale è vergata una profezia millenaria: La mano di Dio si leva dal cielo, con schianto rovina sui falsi idoli e come folgore la Sua ira abbatte i mendaci profeti. La vittima è il governatore di una secolare confratenita, e la disgrazia che ne ha causato la dipartita è avvenuta durante una cerimonia. Ma al maresciallo arriva un biglietto anonimo nel quale lo invitano a indagare.

A complicare le indagini c’è l’agguanto che provoca la morte del capitano dei carabinieri della compagnia di Villabosco e il ferimento del fidago brigadiere Attilio Steppani, di origini nordiche e con il vizio delle macchine veloci.

I due eventi sono collegati? Che succede a Villabosco?

Saverio Bonanno si troverà immischiato in un’indagine che lo porterà a scoprire ancora una volta il lato oscuro dell’animo umano, quella parte celata che ognuno di noi custodisce e non mostra agli altri.

Che ruolo ha nell’indagine la giovane e avvenente Minica, amante di Nofrio Falsaperla? E il falegname che ha restaurato il baiardo? E il vecchio pazzo che parla al vento? E il parroco?

Il mistero è un grovigio inestricato. Saverio Bonanno darà fondo a tutta la sua voglia di giustizia per arrivarne a capo.

Ma non è tutto semplice per il maresciallo, nè per la sua donna, Rosalia. Emma, l’ex moglie di Bonanno, torna alla carica dopo molti anni, per rivendicare il suo diritto di madre. Ma le donne Siciliane hanno sempre una marcia in più.

Il romanzo, vincitore del prestigioso premio Alberto Tedeschi del 2019, scivola via tra profumi di zagare e tradizioni siciliane, tra i sapori della miglior cucina del mondo e il nero che c’è in fondo al cuore.

Roberto Mistretta contrubuisce a sdoganare il giallo siciliano con questa altissima opera letteraria, con uno stile raffinato e mai banale.

E’ un romanzo da non perdere, non solo per gli appassionati del genere, ma anche per chi ama la buona narrativa.

La profezia degli incappucciati – Roberto Mistretta – Pagine 250 – Euro 6,50 – Mondadori