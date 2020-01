Terme V. Il sindaco Munafò rompe gli indugi e propone l’azzeramento di tutte le cariche

La crisi politica al comune di Terme Vigliatore sta vivendo un passaggio importante, tra la comunicazione alla stampa del sindaco Domenico Munafò, con cui ha proposto l’azzeramento di tutte le cariche, sia nella giunta, sia nel consiglio comunale, e la seduta del consiglio comunale, in cui saranno chiariti gli equilibri tra le forze politiche in esso rappresentate.

Ad accendere il dibattito è stato il primo cittadino, che ha rotto il silenzio, dopo una serie di comunicati e dichiarazioni che di fatto hanno messo in dubbio l’esistenza di una maggioranza consiliare a sostegno della sua amministrazione. Munafò ha anticipato le mosse, proponendo di ripartire da zero, verso un nuovo corso dell’amministrazione che vedrà coinvolto chi vorrà realmente condividere lo stesso percorso per creare le condizioni di uno sviluppo economico e sociale della cittadina termale, senza essere legato alle poltrone ed agli incarichi. Il sindaco ha tracciato un bilancio dell’attività svolta in questi primo anno e mezzo del suo mandato, sottolineando le difficoltà economiche sopportare da un ente che ha chiesto l’accesso alla procedura di riequilibrio dei conti pubblici. Nell’annunciare la sua proposta di azzeramento di tutte le cariche, ha confermato di aver ricevuto la lettera di dimissioni dei quattro assessori comunali e di averne accolta solo una, quella di Antonino Mandanici, dalla cui nomina si è innescata l’attuale crisi di maggioranza ed il muro contro muro con il capogruppo Fabio Valenti, che a poche ore da quella indacazione, voluta per rafforzare il consenso consiliare, ha votato contro l’amministrazione una proposta della minoranza. Da quel momento è iniziato un domino di reazioni, come la lettera del presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, con cui si sottolineava la mancanza di dialogo tra le istituzioni, che adesso potrebbe portare ad uno sconvolgimento della compagine consiliare chiamata a sostenere la giunta Munafò. “Se non si troverà un modo per ricostruire una maggioranza politica in consiglio comunale, porteremo avanti il nostro programma cercando l’approvazione del civico consesso alle proposte avanzate nell’interesse della comunità di Terme Vigliatore. Siamo pronti ad affrontare anche una possibile mozione di sfiducia ed a confrontarci nelle piazze, tornando a cercare il consenso dei cittadini, che ci hanno affidato il mandato di amministrare questo amato paese“.

Oggi si attendono le reazioni del consiglio comunale che si riunirà oggi pomeriggio alle 18.30 per discutere alcuni punti importanti come il bilancio consuntivo 2018.