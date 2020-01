Luce ad intermittenza per le strade di Portosalvo, la segnalazione di Pro Sicili@

I residenti della zona di Portosalvo hanno segnalato il disagio legato ad una illuminazione pubblica ad intermittenza, per il cattivo funzionamento di alcune lampe che, a intervalli di tempo, si spengono improvvisamente lasciando al buio i passanti. Il disagio viene riscontrato da alcuni mesi ed a farsi portavoce del disagio dei cittadini è il movimento Pro Sicili@, attraverso il suo rappresentante Benedetto Orti Tullo.

“Chiediamo che chi di competenza attivi un controllo sulla rete della pubblica illuminazione nella zona di Portosalvo, perchè riteniamo che anche i residenti della frazione collinare meritino un servizio efficiente. Il rischio concreto per molti di loro, soprattutto i più anziani, è di non notare al buio gli ostacoli che si possono presentare percorrendo a piedi le vie del borgo. Auspico che al più presto si possano mettere in atto interventi mirati quantomeno a superare il problema, partendo da una verifica sulla funzionalità delle lampade che tendono a spegnersi e riaccendersi a intervalli di tempo, provvedendo alla loro sostituzione in caso di malfunzionamento”.