La figura Sebastiano da Narbona in un convegno tra fede, storia, arte e antiche tradizioni

L’amministrazione comunale in collaborazione con la biblioteca Nannino Di Giovanni, ha organizzato un incontro per ricordare la figura di Sebastiano da Narbona in occasione della festa di San Sebastiano.

Giovedì pomeriggio 16 gennaio alle 18.30, nella sala della biblioteca di via Regina Margherita, si tratterà il tema “Sebastiano da Narbona, tra fede, storia, arte e antiche tradizioni.

Dopo i saluti dell’assessore alla cultura Angelita Pino e della responsabile della biblioteca Maria Rosa Naselli, interverranno il vicario foraneo Giuseppe Currò sul San Sebastiano Martire, Maria Francesca Scilipoti sull’aspetto dell’arte pittorica dedicata a San Sebastiano, Mimma Rosa Barresi sull’iconografia di Sebastiano da Narbona e Salvatore Scilipoti sulle tradizioni barcellonesi nel festa di San Sebastiano.

A margine della serata, sarà proposta la degustazione estemporanea della tradizionale giaurrina, preparata dalla pasticceria De Pasquale.