Fiume d’acqua in vicolo Immacolata, provocata da una frana sulla strada per i Basiliani

Continuano i disagi per i residenti di vicolo Immacolata, dopo che stanotte si è praticamente creato un fiume d’acqua dopo una frana che ha provocato un danno alla condotta idrica sovrastante. L’amministrazione comunale a cui è stato segnalato il problema ha contattato la ditta incaricata per bonifica il vicolo, attualmente transennato. Secondo quanto riferito dall’assessore Tommaso Pino, si sarebbe creata una frana a monte del vicolo, lungo la nuova strada che raggiungere il complesso dei Basiliani da via Leopardi, con il danneggiamento della rete idrica e la copiosa fuoriuscita di acqua. Del problema di carattere idrogeologico è stata informata la Protezione civile, a cui è stato chiesto un intervento urgente per limitare la conseguenza del danno e per monitorare lo smottamento. Domani è programmato un intervento anche sulla strada che conduce ai Basiliani, in attesa delle risorse economiche necessarie per la massa in sicurezza dal tratto franato.