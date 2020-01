In Sicilia tempo variabile con fenomeni sparsi sui versanti ionici

Una goccia fredda in quota si isola nel nord Africa, determinando l’afflusso di correnti umide dai quadranti orientali nei bassi strati, foriere di addensamenti nuvolosi e isolati piovaschi o pioviggini soprattutto sulla fascia ionica della Sicilia. Generale variabilità altrove, con tendenza a graduale aumento della copertura nuvolosa, con cielo che si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature saranno in lieve diminuzione nei valori massimi, invece minime in aumento per effetto della maggiore copertura nuvolosa. I venti soffieranno deboli o moderati, tra Est e Nord-Est. I mari saranno da poco mossi a mossi.

